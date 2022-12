Nicolás Larraín y la dolorosa separación de sus padres: “Te vas al baño a llorar y llorar”

Nicolás Larraín y su mamá Sonia Toro, de 84 años, serán los protagonistas en el nuevo episodio de Todo por ti que se transmitirá este domingo 11 de diciembre. El exconductor de CQC homenajeará a su papá, el “Mago Larraín”, famoso en la televisión entre los 70 y 90, y quien falleció el 2011. Y así, también recordará la separación de sus padres.

Y es que tras que señaló, que su mamá y papá tenían una relación muy “a la antigua”, el presentador televisivo entregó detalles sobre esta pareja. “Se trataban de ‘usted’. Nunca los oí pelear. Mi mamá dice que una vez el Mago llegó con rouge en el cuello y ella no le podía preguntar, no se hablaba de eso“, reveló en un adelanto del capítulo.

“A él le gustaba la noche, la bohemia, y ella se quedaba callada“, complementó después.

El quiebre entre sus padres

Posteriormente, el exconductor de CQC contó que su madre le comunicó a sus 12 años que se había separado de su padre. Algo que hizo frente a sus seis hijos, sin ningún tipo de filtro. “Nos dijo: ‘Niños, el papá ya no va a venir más a la casa porque el papá y la mamá ya no se quieren más’“, afirmó.

Luego, agregó: “Mi mamá no dimensionaba lo que estaba diciendo, no tenía psicología. Tú te vas al baño a llorar y llorar, no lo puedes creer“.

Finalmente, Nicolás relató que cuando su mamá se volvió a emparejar tiempo después, él junto a dos de sus hermanos (Fernando y Pablo) decidieron irse a vivir con su papá. Una decisión que se la manifestaron a su madre, siendo el presentador televisivo quien tomo el rol como vocero.

“Estoy con las maletas, ella me dice ‘¿Qué pasa, niños?’. La miro, con 13 años, y le digo: ‘Mamá, nos vamos a la casa del papá’ (…) Ahí siento la mochila de que yo provoqué este cisma. Uno se echa culpas, me siento culpable frente a mi mamá“, cerró.