Pamela Díaz fue retada en el set de “La Divina Comida” por hacer un live: “Son más cuáticos”

Este jueves parecía ser una grabación como tantas otras de un nuevo episodio de La Divina Comida. Las invitadas habían llegado y la producción de la cuarta noche del capítulo avanzaba a medida que los platos se cocinaban. Sin embargo, Pamela Díaz, una de las famosas que abrió las puertas de su hogar, provocó las molestias de Chilevisión.

“La Fiera” hizo un live junto a las demás invitadas: Carmen Gloria Bresky, Eva Gómez y Yamila Reyna, durante las grabaciones. Una transmisión por Instagram que no cayó bien al canal, quienes se contactaron con la manager de la modelo, Verónica Silva, para manifestarle su molestia. “Algo quieren hablar conmigo, algo dijiste que les cayó mal”, contó Verónica.

La ex animadora de La mañana reaccionó inmediatamente ante la noticia que le traía su manager. “¿Por qué se va a enojar Chilevisión si yo no soy parte de ellos? Yo puedo irme a carretear”, reclamó. Y mientras tanto, sus compañeras, manifestaban, entre risas, estar asustadas. “No estoy acostumbrada a tanta polémica“, comentó Bresky.

“Es mi celular, son mis redes y es mi people”

Incluso, Yamila Reyna le pidió a Pamela que le pusiera fin el live. “Apaga la hueá entonces“, dijo bromeando la actriz. Sin embargo, La Fiera, fiel a su estilo, se negó. “¿Y por qué? Es mi celular, son mis redes y es mi people“, contestó.

Y luego, la ex presentadora de La noche es nuestra pasó a explicar su rebeldía ante el llamado de Chilevisión. “No estoy diciendo qué estoy grabando. ¿Estoy grabando la comida? No. Estoy aquí con mis amigas, en un break, haciendo lo que quiero. ¿Si o no people? Uno tiene que hacer lo que uno quiera“, argumentó.

“Son más cuáticos”

Más adelante, los seguidores de la modelo le preguntaron sobre lo ocurrido, y ella pasó a relatarles todo lo sucedido. “No dejé ninguna cagá. Solo que estamos grabando un programa, y ahora estamos en un break, y nos vinieron a retar. Pero yo estoy acostumbrada, mis amigas no. (…) Si quieren pueden dejarme sola en mi live”, indicó entre risas, según consignó Página 7.

Además que posteriormente, también cuestionó la importancia que le daba el canal a lo ocurrido. “Me van a bloquear people, porque estoy conversando con ustedes. Son más cuáticos“, afirmó burlándose, para después afirmar que le gustaba recibir retos.

“Es algo que me fascina. No es que no quiera hacerle caso a los jefes, es que estoy pasándolo bien y quiero hacer un live con ustedes. Ahora vamos a terminar de grabar“, expresó la modelo.

Finalmente, antes de dar por cerrado el asunto, bromeó a Reyna y a Bresky. “Les quiero que les acaban de bajar el sueldo, no les van a pagar por mi culpa, amigas“, concluyó.

