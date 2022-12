El desesperado llamado de Gissella Gallardo: clamó que Natthy Chilena deje de hablar de sus andanzas con Pinilla

Gissella Gallardo está desesperada. Y por eso, hizo un sentido desahogo luego de que Natthy Chilena nuevamente hablara sobre sus aventuras con Mauricio Pinilla.

La escort manifestó, en un live de Instagram, que “¿para qué le da droga a las muchachas?, él dice que no se suben cosas bajo su consentimiento y fue con su consentimiento, más encima drogado y droga a las chicas, el súper deportista drogadicto, no sé qué pretende ese tipo”.

Y agregó que “se van a seguir filtrando cosas de otras chicas, va a tener que demandar, demandar, demandar”, en un tono amenazante.

Frente a esto, la periodista decidió responder en su cuenta de Instagram, donde publicó un conmovedor llamado a la polémica trabajadora sexual.

Gissella Gallardo y su desahogo

La rubia manifestó de entrada que “como muchos de ustedes saben, no lo estamos pasando bien como familia. Por lo mismo, quiero pedirle públicamente a Natthy que deje de hablar del padre de mis hijos”.

Luego, añadió que “lo pido por la tranquilidad de ellos, ya todos los días les llegan los videos y comentarios que ella hace y obviamente lo pasan muy mal con eso”.

Posteriormente, la ex de Pinilla lanzó un palo contra el rostro de TVN, al mencionar que “alzo yo la voz, ya que la persona involucrada no lo ha hecho hasta el momento. Con esto, no lo estoy defendiendo ni justificando. Cada uno es responsable de sus actos”.

Finalmente, Gissella Gallardo señaló, para cerrar su publicación, que “solo pido respeto y empatía por mis hijos”, dejando claro que ya está más que superada con los rumores.