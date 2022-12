“Vivo en pecado”: Juan Falcón revela que está en una relación mientras está casado con su expareja

En la noche de este jueves se transmitirá un nuevo episodio de Socios de las parrilla. Un capítulo en el que Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta tendrán de invitados a Antonella Ríos y Juan Falcón. Dos conocidos actores que hace 17 años, fueron compañeros de Zabaleta en Brujas, una exitosa teleserie de Canal 13.

Será una noche de nostalgia, risas y mucho humor, en la que Antonella Ríos, Juan Falcón y Jorge Zabaleta recordarán su paso por Brujas. “Fue una buena experiencia trabajar con Jorge y Juan. Ambos son muy talentosos y muy guapos. Un honor trabajar con los dos“, comentó la actriz en un adelanto del capítulo se emitirá este jueves 8 de diciembre.

El presente amoroso de Antonella y Falcón

A su vez, que también ambos actores invitados hablarán de su vida personal. Mientras que, Antonella Ríos afirmó que está soltera, al señalar que es “insoportable, muy mandona, dominante. Tengo mucha intensidad, soy muy celosa”, Falcón hizo una revelación sobre su peculiar presente amoroso.

Y es que el actor, que actualmente tiene una relación y tiene cuatro hijos de tres mujeres diferentes, todavía tiene vigente su matrimonio con una de sus exparejas. “De las tres madres me casé con dos. Estoy casado, vivo en pecado (…) No sé si me gustaría casarme de nuevo. Me siento bien como estoy, no necesito el matrimonio“, desclasificó.

Todo esto en una noche de conversación y de un ameno intercambio de anécdotas que tendrá, sin duda como su atracción principal, todas la historias que contarán quienes actuaron en Brujas sobre su paso por esta teleserie. Esto, a raíz de que para muchos de ellos significó su llegada al estrellato o simplemente su consolidación como actores famosos.

Incluso, durante las grabaciones del programa, Jorge aseguró que junto con los actores y actrices de la telenovela se “arrancaron con los tarros“. “Nos lanzamos a la comedia sin escala“, remató después.