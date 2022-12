“En Chile estaría preso todos los días”: Benni pagó una multa de 100 dólares por decir garabatos en Sudáfrica

Gabriele Benni estuvo en el último episodio de Socios de la parrilla. Una instancia, en la que el comediante y empresario italiano se refirió a su llegada al país, además de contar diferentes anécdotas de su estancia en Chile y en otros lugares del mundo. Divertidas historias, como la vez que tuvo que pagar por 100 dólares por decir garabatos en Sudáfrica.

“Hablaba pocas palabras en inglés y estaba contándole una anécdota a un amigo con garabatos incluidos. Una pareja que estaba al lado llamó a los policías, que me multaron por 100 dólares. No se puede decir garabatos en lugares públicos“, relató Benni en la sección “Se dice de mí” del programa de Canal 13.

Luego, el comediante italiano agregó: “Si no pagaba me llevaban preso, aquí en Chile estaría preso todos los días“, y provocó así la risa de todos los presentes. Porque Benni se ha destacado, principalmente, por sus diálogos llenos de garabatos.

Más adelante, explicó que necesito de alguien que le tradujera para cancelar la multa. “Fui con un intérprete, que me explicaba todo, porque no entendía nada, estaba hablando pocas palabras. Me dijeron, ‘amigo mío, esta es la ley, usted está en nuestro país, así es la hueá, vo pagai o vení conmigo conch…’“, afirmó.

Su llegada al país

Previamente, Benni contó que llegó a Chile tras que, junto a otros amigos italianos, fracasaran en una inversión de 10 millones de pesos en ganado en Argentina. La inflación en el país vecino perjudicó su negocio y pensó en regresar a Italia. Sin embargo, en una fiesta conoció a un chileno, quien lo invitó a viajar donde actualmente reside.

“Y yo le creí y vine acá (…) En Chile me fue muy bien, fue amor a primera vista. Conozco 56 países y el único país donde la gente es afable, amable, cariñosa es en Chile. Y le dije a mi señora, con quien ya tenía dos hijas: ‘me gusta la gente de acá’. Y nos quedamos y aquí estamos”, sostuvo.

Finalmente, Gabriele Benni manifestó el cariño que siente por el país de su segunda nacionalidad. “Yo amo Chile. Me quiero quedar acá, quiero morir acá. Me siento muy bien en Chile. Tengo amigos y la gente me encanta. Cuando voy a Italia a ver a mi familia, a los 10 días ya quiero volver porque mi mundo está acá, me caen bien los chilenos“, expresó.