Daniela Castro llora desconsolada por supuesta estafa de su ex: “Peor que Jadue y Mauricio Israel juntos”

Daniela Castro sigue dando que hablar en su cuenta de Instagram. Una donde ahora se descargó nada menos que contra su expareja, Maximiliano Rivera.

O, al menos, eso es lo que dio a entender, ya que la cocinera empezó a lanzar dardos contra una persona que andaría en Buenos Aires, justo el destino donde ahora se encuentra el primo de Martín Cárcamo.

“¿Como alguien que le debe millones de pesos a millones de personas sí tiene plata para pagarse un pasaje a París y después un pasaje a Chile. No entiendo”, fue lo primero que dijo.

Y agregó “alto, y me faltó Buenos Aires, me acaban de decir”, aludiendo directamente contra el hombre que fue su pololo y que no habría terminado nada de bien.

Daniela Castro y su desahogo

Así, la rubia siguió: “Me llamaron personas llorando de la impotencia. Real, jamás pensé que existía gente peor que Jadue y Mauricio Israel juntos. Quiero llorar porque todos trabajamos por plata que otro se gasta y casi le hacen un altar”.

Luego, añadió que “no tengo nada qué hacer, no se puede hacer nada legal… Me duele demasiado, me da mucha impotencia…”.

Y señaló que “lo que más me duele a mí es que mucha plata la podría haber usado para ayudar a mi mamá, para ayudar a la Fundación de la Chalota, a personas que de verdad lo valoraron y se la llevó un saco de hue… que le importa un pico”.

Posteriormente manifestó que “hay muchas cosas que no cuento, lo he pasado pésimo y ahora colapsé. Años de trabajo de miles y nadie de su familia dice ni pide disculpas ni gracias. Es doloroso. No se puede hacer algo legal porque no tiene nada, vive con plata de otros”.

De esta forma, Daniela Castro sacó afuera toda su rabia, comentándole a sus seguidores lo que estaba viviendo, justo un día después de su comentado encontrón con Liam Gallagher en un hotel capitalino.