Fabricio Vasconcellos estuvo en el último episodio de Juego Textual. En el programa de Canal 13 conducido Sergio Lagos, el bailarín y empresario habló de su carrera en el axé, de su matrimonio, de sus problemas legales y también de unas fotos prohibidas que se sacó cuando tan solo tenía 18 años.

En conversación con el panel conformado Katty Kowaleczko, Tita Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Pepi Velasco, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, el brasileño rememoró la vez que se sacó unas fotografías desnudo a sus 18 años para una revista gay en Brasil. Un hecho que después le valió problemas y a su vez también beneficios.

Acerca de su aparición en la revista, el exintegrante de Porto Seguro lo recordó como un hito positivo en su vida. “Ahí salían futbolistas, artistas, gente conocida, y para mí que me consideraran para esa revista era muy bueno. Y allá somos más desinhibidos para estas cosas”, afirmó.

Sus excompañeros buscaron atacarlo con esas fotos

Sin embargo, después el bailarín recordó que en Chile primero utilizaron esas imágenes en su contra. Y es que después de que lo echaron de Porto Seguro y que fundara junto a su novia de entonces, Vivi Rodrigues, el grupo Porto Bahía, su excompañeros intentaron exponerlo para dañar su carrera.

“Entonces mis excompañeros fueron a Brasil, trajeron las fotos y se las mandaron a Víctor Gutiérrez para que las mostrara en CHV. Tiraron la revista para tratar de hundirme totalmente“, aseguró el exintegrante de Porto Bahía.

No obstante, tras un tiempo, el efecto de sus fotografías desnudo resultó ser positivo para su carrera. “Yo tenía un público infantil, pero tras las fotos llegó gente grande. Me molestan hasta el día de hoy por esas fotos. Yo creo que gran parte de mi carrera fue porque estaba bien parado en las fotos“, sostuvo.

Finalmente, Fabricio al ser consultado si volvería a fotografiarse desnudo, respondió negativamente. “Soy cero pudoroso, pero no es algo que tengo en mente. No es lo mío ahora, nunca lo he pensado“, concluyó.