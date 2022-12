“En la canción ‘Sexbomb’ me apuntó”: Marlen Olivari revela que tuvo un fugaz coqueteo con Tom Jones

Hace poco, Marlen Olivari estuvo en Mucho Gusto. Y la presencia de la showoman en el matinal de Mega, se debió a que fue invitada para analizar la parrilla de artista que tendrá el Festival de la Canción de Viña del Mar este año 2022. Una instancia en la que la exmodelo de Morandé con Compañía, también contó algunas anécdotas suyas en la Quinta Vergara.

Una de historias que recordó, fue cuando tuvo un breve coqueteo con Tom Jones. Esto ocurrió en la edición del año 2007 del Festival de Viña, en el que además robarse las cámaras con su mediático Marlenazo, también sucedió esta inédita anécdota con el artista británico. Todo mientras la showoman era integrante del jurado del certamen.

“Les voy a contar una anécdota, cuando yo fui jurado en 2007, tuve que ver en primera fila, donde está el jurado, en una ubicación privilegiada, tuve que ver a Tom Jones (…) ¿Sabes qué? En la canción Sexbomb él me coqueteó todo el rato, con sus tremendos ojos azules“, relató Marlen al comienzo.

La suerte de Marlen Olivari

Y luego, la exmodelo de Morandé con Compañía, prosiguió con su historia: “Me miró y me apuntó, y empezó ‘Sexbomb, Sexbomb’. Y después, ¿sabes qué me hizo?“. Tras ello, la ansiedad por saber lo que pasó, dominó a Karen Doggenweiler, quien rápidamente le preguntó a Marlen para que le dijera qué le había hecho el artista británico.

“Se levantó un poquito la polera y me mostró su guatita peludita, y me hizo ‘¡Grrr!’“, contó la showoman. Ante lo que la animadora del matinal de Mega, solo atinó a reaccionar con un: “¡Qué afortunada!“. Algo que fue confirmado por la propia Marlen Olivari, quien destacó la suerte que tuvo en esa noche. “Afortunada, muy afortunada me sentí“, concluyó.