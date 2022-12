“No sabe que existe la escoba”: Claudia Pérez echó al agua a Rodrigo Muñoz por labores domésticas

Claudia Pérez estuvo en el nuevo episodio de Podemos Hablar. Un capítulo en el que la actriz y escritora aprovechó para desmentir a su esposo Rodrigo Muñoz, luego que Jean Philippe le mostrara un video de cuando el actor estuvo invitado y afirmó que lo habían echado de la casa por matar una planta cuando regaba el jardín.

“¡Eso es mentira! ¡Qué mentiroso! (…) El que no haya regado la planta, esa gota que no cayó en la planta, fue la gota que rebalsó el vaso. Y por eso se fue de patada. Rodrigo no sabe que existe la escoba, la aspiradora. Él cree que solamente está la cocina y que se lavan los platos”, respondió Claudia.

Luego, la actriz prosiguió con sus criticas hacia su marido. “Además, que no me mató cualquier planta. Me mató una camelia, son difíciles las camelias. Yo que había hecho todo mi esfuerzo para mantener esa camelia, la moví un poco para el lado para que no le llegara todo el sol y por eso no la vio”, expuso, además que confirmó que esa planta se la había dado su mamá.

Es verdad que a seguido lo echa del hogar

Más adelante, Jean Philippe Cretton le preguntó a Claudia si era cierto lo que Rodrigo Muñoz contó la vez que fue, sobre que ella lo echa continuamente de la casa. “Sí, lo que pasa es que no se va. Ese es el problema. Es como con elástico la cuestión“, contestó.

“Si una vez nos separamos, porque estábamos trabajando mucho juntos (…) Llevábamos más de seis meses separados. Y yo estaba saliendo, ahí, a carretear. Y lo pasé muy bien. Y de repente, con la persona que estaba saliendo, le dije, ‘oye, ¿quieres ir para la casa?’, y por suerte no fue. Llegué a mi casa y (Rodrigo) estaba dentro de mi cama“, añadió.

Finalmente, Claudia Pérez contó el remate de la historia: “Entonces le pregunté, ‘¿qué estás haciendo acá?’, ‘no, es que me echaron de mi otra casa’. Lo echaron los amigos“.