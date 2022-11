Claudia Pérez debuta en la literatura con “Un camino de flores para Rita”, un cuento sobre neurociencia

En el Ciudadano ADN conversamos con Claudia Pérez, actriz y diplomada en neurociencia, a raíz de la presentación de su libro infantil “Un camino de flores para Rita”.

“Yo siempre he estado muy vinculada a la infancia. He sido una activista en derechos de infancia y, por otro lado, también siempre me ha interesado la medicina”, comenzó diciendo la artista.

Respecto a su amor por la neurociencia, Claudia Pérez comentó que nació gracias a que conoció la obra de Siri Hustvedt, novelista norteamericana que trata este tema en sus novelas. “Encontré que entender el cerebro era una herramienta tan útil para la vida y los vínculos”, comentó.

“Me encontré con una amiga que estaba haciendo un diplomado en neurociencia. Me dijo ‘¿y por qué no lo haces?’ y yo pensaba en si me dejarían. Era un diplomado aplicado a la pedagogía. Me pareció súper interesante cómo funciona y aprende el cerebro”, añadió la autora de “Un camino de flores para Rita”.

El origen de un “Un camino de flores para Rita”

Claudia Pérez relató que para el trabajo final de su diplomado hizo un cuento infantil, con el que le fue bien. “Después surgió la idea de hacer un libro”, explicó.

“Contacté a dos ilustradoras maravillosas, Abril Araneda e Ignacia Vera. Ellas me acompañaron, les encantó el libro y estuvimos tres años trabajando”, comentó la actriz sobre el proceso de gestación de su libro.

Gracias a que Pérez se ganó un fondo concursable de la Universidad Católica, puro editar de manera formal su trabajo.

“Fue uno de los proyectos mejor evaluados. Ahora está hecho realidad con tapa dura. Ya está en librerías y de hecho, ya está agotado en muchas”, dijo.

Un cuento para grandes y chicos

En cuanto al hecho de que el libro cuenta con una forma apropiada para que niños y niñas puedan leerlo, la actriz comentó que “a mí la infancia siempre me ha traído mucho”.

“Creo que si le das educación a los niños, no tienes que castigar a los adultos. Yo siento que somos un todo y que desde niños podemos entender cómo funciona nuestro cerebro”, señaló.

“El libro se trata de una niña que sufre una experiencia paralizante y cómo su profesora y su abuela le dan herramientas para entender que esto hace que tú tengas un sesgo y que por eso te insegurizas”, planteó la autora del libro.

En esa misma línea, Pérez dijo que si bien en apariencia el relato parece ser infantil, “este es un cuento para adultos”. “Es un cuento que se puede revisitar y que tiene conceptos neurocientíficos que al parecer son muy complejos, pero que al entenderlos desde un cuento infantil, se hace súper cercano”, aseguró la actriz sobre su libro, el que será lanzado este sábado.