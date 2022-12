“Les pedí perdón”: Javiera Acevedo contó cuando unos ladrones devolvieron sus cosas y le dieron una lección

En el último episodio de Podemos Hablar, Javiera Acevedo fue una de las invitadas. La actriz llegó con sus perros al programa conducido Jean Philippe Cretton, donde habló de su hijo y narró diferentes anécdotas que le han ocurrido en su vida. Una de ellas, bastante contingente, en un país en el que la delincuencia es una de las principales preocupaciones.

“Yo estaba en una época en que estaba obsesionada por estas latas de proteínas que venden en las farmacias. Como que te tomas un shot en vez del almuerzo para estar súper fitness. Y me iba bajando en esta farmacia. Era un tipo de farmacia que tenía la latita esta. Me iba bajando a la farmacia y no había. Buscaba rápido, iba contra el tiempo“, contó al comienzo.

Fue de compras y de vuelta encontró un vehículo sospechoso cerca del suyo. “Y de repente me bajo de una, rápido. Voy a ver. Abrí el refrigerador. Iba, miraba si estaba en el refrigerador (…) Voy corriendo a mi auto de vuelta y veo que el auto que se había estacionado al lado mío, que era un meche de estos chiquititos, negro, se estaba yendo“, recordó.

“Yo había dejado el auto abierto, porque abro la puerta, y mi cartera, que estaba ahí, en el piloto, ya no estaba. Esto fue la estupidez más grande. Yo no debería contar esta estupidez, pero así fue. Era, ‘¿qué va a pasar en este segundo que me bajo?’. Era el auto aquí y la puerta (de la farmacia) ahí. Un segundo“, añadió después.

Los ladrones le dieron una lección

Al darse cuenta del robo, persiguió a los asaltantes, para pedirles que le devolvieran su bolso. “Veo y no está la cartera. ‘¡No!’. Me devuelvo. Voy corriendo. ‘¡No, por favor, no! ¡Por favor, mi cartera no!’. El auto para, porque era dentro del estacionamiento del strip center (…) Y se empiezan a bajar al mismo tiempo los cuatro vidrios y hay cuatro compadres“, comentó.

Luego, prosiguió con su relato: “Uno, como el jefe, me dice ‘señorita Javiera, vamos a devolverle la cartera, pero tenga mucho cuidado, porque dejó el auto abierto’. ‘¡Perdón, perdón! De verdad, nunca más’. Te lo juro por Dios que esa fue mi reacción. ‘¡Perdón, perdón! Tiene toda la razón. De verdad, ¡¿En qué estaba pensando?!‘”.

Los asaltantes le hicieron un llamado de atención. “‘¿Cómo puede dejar el auto así? Le podía haber llevado el auto, la cartera, todo. Podía haber quedado sin nada’ (…) Si esto fue un segundo. No alcanzaron a hacer nada. Y yo revisé la cartera como casi diciendo ‘¿habrá algo más acá?’. Y después me fui y dije ‘eres mi héroe’“, rememoró.

Finalmente, señaló que se quedó con un muy buen recuerdo de esos ladrones y que no realizó la denuncia en contra de ellos. “Los quería. No podía creer lo que me había pasado (…) Les pedí perdón. Y me iba como calladita. ‘Ojalá que no pase ningún carabinero, no puedo acusarlos’“, cerró.