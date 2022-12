Este domingo se transmitirá un nuevo episodio de Todo por ti. Una noche, en la que el invitado será Martín Cárcamo, quien homenajeará a su madre Drina Papic. Ambos, entre las tantas anécdotas que recordarán, rememorarán cuando el conductor de Canal 13 perdió la vista de uno de sus ojos, lo que cambió para siempre su vida.

Esto ocurrió a raíz de que Martín en su juventud siempre fue muy hiperactivo. Realizaba muchos deportes. Hasta que llegó un día, cuando estaba en cuarto medio, en el que recibió un golpe en un partido de rugby y después otro más en uno de fútbol. Tras ello, regresó a su domicilio, sin saber que su vida iba a cambiar para siempre desde ese momento.

“Llegué a la casa, me acosté, y de repente veo una mancha, como una mosca que tengo acá. Voy al espejo, me tapo el ojo derecho, y no veo nada. Ahí me empecé a preocupar“, contó el rubio natural en un adelanto del nuevo capítulo del programa de Canal 13 conducido por Cecilia Bolocco.

Martín acudió donde una oculista, quien le explicó que tenía una perforación en la mácula, al centro del ojo. Una condición que no tiene recuperación. “Me dijo: ‘Lo más probable es que no recuperes la vista’ (…) Me dijeron que iba a empezar a pegarme en la cabeza, a tener dolores de cabeza. Porque cuando no tienes la visión de un ojo te falta profundidad y no tengo equilibrio”, relató.

El fin de un sueño

Más adelante, después de que el conductor de De Tú a Tú habló de su accidente, su madre, Drina Papic, recordó la reacción que tuvo cuando supo del diagnóstico de su hijo. “Cuando me contó casi me dio un infarto. Muchos años estuve angustiada de que le pasara algo en el otro ojo“, expresó.

A causa del accidente y de las recomendaciones médicas, el estilo de vida de Martín cambió drásticamente. Dejó el fútbol y tuvo que abandonar su pasión por el tenis. “Estuve varios meses acostado, de hecho di la PAA con un parche en el ojo. Bajé 25 kilos, perdí toda la musculatura por estar acostado“, expuso.

Finalmente, la perdida de la vista de un ojo truncó la faceta más deportiva de Martín Cárcamo. Pero, en cambio, le ayudó a encontrar lo que le apasionaba y lo que le daría éxito en el futuro: el mundo de la televisión y el espectáculo.