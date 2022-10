Durante esta semana se concretará el regreso de Cecilia Bolocco a la televisión. Luego de más de 16 años fuera de la pantalla chica, la ex Miss Universo volverá a ponerse delante de las cámaras para su nuevo programa en Canal 13, que se llama Todo por ti, con Cecilia Bolocco. Una instancia en la que conversará con los invitados y sus madres.

En este nuevo espacio de la exconductora de Viva el lunes, los entrevistados le cocinarán a sus madres en sus casas, lo que ocasionará momentos de gran emoción, confesiones y también risas. Así, también a través de las mamás, se podrá obtener otra mirada de las personas entrevistadas en el programa de Cecilia.

Sin olvidar, que también se podrá saber sobre otros sujetos que han sido claves en la vida de estos famosos. Gente de la televisión y reconocidos nacionalmente, entre lo que se encuentran, como invitados confirmados, a Benjamín Vicuña, Mayte Rodríguez, Mark González, José Miguel Viñuela, Martín Cárcamo, Nicolás Larraín y Claudio Arredondo.

Cecilia Bolocco no pudo ocultar su alegría

“Estoy feliz, emocionada, ansiosa y quiero que ya la gente pueda verlo (…) Es un programa que me ha encantado hacer, que me ha permitido conectar con la esencia de cada invitado y justamente creo que eso mismo le pasará a las personas en sus casas cuando lo vean”, comentó la ex Miss Universo sobre Todo por ti, con Cecilia Bolocco.

Este estreno llega a cerrar con broche de oro el presente de la animadora, ya que el fin de semana contrajo matrimonio con José Patricio “Pepo” Daire. El enlace entre la diseñadora y el empresario se consolidó luego de años de preparación y fue uno de los temas más comentados de estos días.

Vale señalar, que este programa iniciará el fin de semana siguiente al término del segundo ciclo de De tú a tú. El domingo 16 de octubre, el programa a cargo de Martín Cárcamo entrevistará a su último famoso. Y con quien se cerrará la última temporada de De tú a tú, será con el emblemático actor chileno Luis Alarcón.