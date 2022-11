“Hasta los 19 años dormí en una mediagua”: Karol Lucero responde a quienes lo tratan de “privilegiado”

Karol Lucero estará presente en el episodio de Juego Textual que se emitirá este martes. En el programa de Canal 13, el exrostro de Mega se refirió a su salida de la televisión y a la multitudinaria “funa” de la que fue blanco durante el estallido social. También responderá en el estelar a las críticas por el ostentoso contenido que sube a sus redes sociales.

Y es que, por sobre todo en Instagram, el exanimador de Yingo tiende a subir fotografías y videos de su lujoso departamento, de sus viajes y de los autos y diferentes adquisiciones que ha sumado a lo largo de estos años. Un tipo de contenido que ha sido cuestionado por lo ostentoso y que incluso ha significado que Karol sea considerado un “símbolo del privilegio”.

Ante estas críticas, el exconductor de Mucho Gusto afirmó que las consideras injustas, ya que él tiene un origen muy humilde. “Yo hasta los 19 años dormí en una mediagua, en una casa forrada de cartón. Soy parte de este sistema, estudié en un liceo y fui el primero en ir a la universidad de mi familia“, aseguró.

“Cuando yo vivía en una realidad precaria y veía estas realidades distintas a la mía, no hacía más que incentivarme y motivarme“, complementó después.

Karol Lucero: “Eso me lo gané, no robé a nadie”

Mientras que, con respecto a los cuestionamientos que recibe contra el contenido que sube en sus redes sociales, por el que se le acusa de “alardear sobre sus lujos”, Karol contestó: “Lo que piense el resto me importa una ra… Eso me lo gané, no robé a nadie ni pasé a llevar al del lado. Y las personas que deciden seguirme en redes sociales son las personas que quieren verlo”.

“Nadie está obligado a hacerlo, hay un botón que dice ‘dejar de seguir’. Y así es como debería funcionar la democracia digital“, añadió finalmente Karol Lucero.