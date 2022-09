Dos años sin dar entrevistas. Fue funado y se convirtió en un meme pese a la gravedad de lo que se le imputaba. Hoy da la cara y decide contar su verdad de los hechos y hablarnos de su momento familiar. Karol Lucero en Buenas noches a todos”, así fue como presentó en la previa, Eduardo Fuentes al último invitado de su programa en TVN.

En conversación con Fuentes, el exanimador de Yingo habló sobre lo que significó para él convertirse en un blanco de burlas y críticas durante el estallido social. Instancia, en lo que respondió la pregunta sobre cuándo siente que es objeto de una funa y acerca de cuáles fueron sus impresiones al respecto.

Cuando se dio cuenta de la gravedad del asunto

“Es una pregunta que he me he hecho durante los últimos tres años sin llegar a una conclusión que me deje satisfecho o a mi entorno. Creo que hice un video alguna vez, donde les dije ‘¿Qué tengo que ver?’“, comentó.

“Yo comparto las demandas sociales, como muchas personas que nos pueden estar viendo. Quiero mejor educación, quiero mejor salud, quiero un mejor país. Pero el país lo construimos entre todos”, complementó después.

Más adelante, Karol hizo un desahogo sobre lo que vivió esos días. “Cuando hay cosas que no funcionan, qué tiene que ver una persona que trabaja en la televisión, que en lo personal nunca le he hecho daño a nadie. Entonces para mí ha sido súper inexplicable y me ha hecho pasar uno de los peores momentos de mi vida“, expresó.

Posteriormente, el exconductor de Mucho Gusto contó cuando se dio cuenta de la gravedad del asunto. “Fue el momento cuando en Mega me dicen: ‘Karol, hoy no vengas al matinal’. Ya había ocurrido lo del estallido y había consignas en mi contra. Pero afuera del canal decía: ‘Muerte a Karol’“, reveló.

Luego, el también influencer, agregó: “Entonces el canal lo vio como una amenaza que podía ser grave, que no solo me ponía en peligro a mí (…)Y así deciden sacarme de pantalla un tiempo, hasta que pasara (…) Y así fue como esta bola de nieve comenzó a crecer de manera desproporcionada”.

“Yo no soy Nicolás López, yo no soy Pradenas”

Así, después, Karol Lucero pasó nuevamente a desahogarse por lo vivido. “Nunca me imaginé que esa bola de nieve se iba a transformar en un episodio que iba a enterrar lo que había construido con mucho esfuerzo y dedicación. Completamente desproporcionado a los errores que pude haber cometido, como cualquier joven y que siempre he asumido”, dijo.

“Pero, merecer morir y ser tratado como un delincuente, no está dentro de mis posibilidades de entenderlo (…) Cuando tú ves los comentarios, que la gente puede revisar ahora en el Instagram de TVN, donde dejan: ‘oye, ¿por qué va ese degenerado? Ese acosador, ese violador o ese funado’“, añadió después.

Finalmente, manifestó su molestia por ponerlo “al nivel de personas que han cometido delitos, que han sido juzgados. Me tratan como si fuese una persona condenada por un tribunal de justicia. Yo no soy Nicolás López, yo no soy Pradenas (…) Y sabes qué, nunca he recibido una acusación de una persona con nombre y apellido”.