“Este es un país arribista, cínico, de hueo…”: José Miguel Viñuela y su desatado descargo por funas a rostros de TV

José Miguel Viñuela decidió desahogarse. Y lo hizo con todo, aprovechando su vitrina en Instagram, con su programa Desde mi cocina con la Nené.

Un espacio donde el animador invitó en su último capítulo a Karol Lucero y a su novia, Fran Virgilio, con quienes abordaron el tema de las funas.

Una situación que los afectó a ambos, ya que recordemos que el ex Yingo empezó a ser blanco de burlas durante el estallido social, y luego el ex Mekano sufrió todo el bullying luego de cortarle el pelo a un camarógrafo en el Mucho Gusto.

Por eso, ambos conversaron largo y tendido al respecto. Un minuto donde el animador de Tal Cual en TV+ se descargó contra todos.

José Miguel Viñuela y sus dichos

Así, la exfigura de Mega le comentó de entrada a Karol que “hablando súper en serio, nunca he dudado, en toda mi existencia, de lo buena persona que eres, de lo buen profesional que eres”.

Y agregó que “lamentablemente en Chile pasamos por momentos muy difíciles, lo viví en carne propia porque a mí también me tocó, así que no te puedo entrar más porque tú no cometiste ningún error”.

Luego, muy molesto, manifestó que “este es un país arribista, cínico, de hue… que tiran la piedra y se esconden en un seudónimo, o sea, son puros marico…”.

Finalmente, José Miguel Viñuela expresó a su colega que “nunca he dudado de la persona que eres y te lo digo de corazón: vas a volver a los medios y vas a volver con todo”.