José Miguel Viñuela se tomó unos minutos en Tal Cual para contar que fue de él tras su polémica salida de la televisión. Y es que luego de cortarle el pelo a uno de los camarógrafos de Mucho Gusto, al exconductor de Mega le costó mucho encontrar trabajo en su área. No le llegaban ofertas desde la televisión y algo tenía que hacer para mantener a su familia.

“Yo, hace un tiempo, cuando me quedé sin pega en TVN, me puse a trabajar en un Multinet (…) No me forré. Pero el 2016 me estafó Chang y yo lo único en que me aboqué fue a trabajar en eso. Porque no tenía ofertas en la tele, no tenía para trabajar en la radio… Así que viajaba por todo Chile”, relató Viñuela al comienzo.

Más adelante, se refirió un episodio que le tocó vivir en el norte del país, cuando vendía su producto. “Una vez me pasó esta anécdota, que la voy a contar. Viajaba por todo Chile vendiendo maquinaba. Y llegué a Alto Hospicio, Iquique. Y voy a la casa de una señora (…) Puerta a puerta. Y me organizaba de repente y me decían que se iban a juntar tres señoras en Iquique”, contó.

Viñuela: “Así es la vida nomás”

Tras ello, prosiguió con su historia en Iquique. “Yo llegaba con la máquina, le agarraba la cabeza a la señora y le empezaba a hacer con la maquinita… Le hacía con la maquinita en la carita y todo. Entonces, la señora estaba viendo Mucho Gusto, nunca se me va a olvidar. Y estaba Lucho Jara. Entonces, me dice, ‘¿por qué usted no está ahí?’“, rememoró.

Finalmente, José Miguel Viñuela recordó la reflexión que hizo en esa ocasión. “Yo en Iquique, que me había costado la plata para el pasaje para venir a vender tres máquinas. Le digo, ‘bueno, porque así es la vida nomás, ¿qué voy a hacer?’. Pero cuento esto porque es parte de lo que yo cuento en las charlas”, cerró.