“Era súper lacho”: Paola Troncoso revela que Miguelito coqueteó alguna vez con ella

Paola Troncoso fue la nueva invitada de Juego Textual. En el programa de Canal 13 la actriz conocida por su paso en Morandé con Compañía, habló de diferentes facetas de su vida. Se refirió a su carrera televisiva, a la fibromialgia que padece, a sus posturas políticas y también a su relación con su hijo televisivo Hans Malpartida, o más conocido como “Miguelito”.

Uno de los papeles más icónicos de Paola Troncoso en Mega es como de la mamá de Miguelito en la televisión. Un rol que lo ha cumplido tanto en Morandé con Compañía, como también en Mi barrio, tu mejor compañía y en Paola y Miguelito. De tal manera, que tras esa larga experiencia, la relación entre ambos solo se ha fortalecido con el tiempo.

De hecho, a raíz de esta situación, desde el panel de Juego Textual le preguntaron si sus hijos en la vida real sentían celos de Miguelito. “Mucho tiempo tuve en mi velador la foto mía con Miguelito. Mis hijos me decían ‘Ya po mamá’, siempre en chiste, porque tengo lleno de fotos de ellos igual“, relató.

Miguelito “era súper lacho”

Más adelante, la actriz de Mega habló de su relación con Miguelito. “Tenemos una relación afuera igual que en el estudio. Miguelito es una persona adulta, pero como yo soy ferviente creyente de que todos tenemos un niño interior, veo que a él le aflora conmigo“, explicó.

Luego, Paola agregó: “Yo amo a Miguelito, con todo mi corazón, y estoy tan orgullosa de lo que ha crecido como actor, porque él viene del circo. No es mi compañero de trabajo, es mi hijo“.

Finalmente, Paola Troncoso reveló que al principio Miguelito era coqueto con ella. “Era súper carretero. Además, a mí me tiraba los cortes, no me decía mamá, sino Paola, y era súper lacho. Pero cuando empezamos a hacer de madre e hijo, eso automáticamente cambió”, cerró.