“No quiero que se me vaya”: Mauricio Flores habla de la compleja enfermedad que afecta a su esposa

En la noche de este jueves 17 de noviembre se transmitirá un nuevo episodio Socios de la parrilla. El programa de Canal 13 conducido por Francisco “Pancho” Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, tendrá como invitados a Mauricio Flores y Paty Cofré. Ambos comediantes comentarán diferentes anécdotas de sus vidas y se referirán a su trabajo juntos.

En la ocasión, Mauricio Flores también hablará de un difícil momento en el que se está su matrimonio, debido al delicado estado de salud en la que se encuentra su esposa. Y es que la pareja del humorista, conocido por su paso en Morandé con Compañía, tiene cáncer de mama. Hace unos años le diagnosticaron la enfermedad y se ha ido complicando.

“Para mí fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma. Es el pilar nuestro. Cuando pasó esto, se me pasaron muchos rollos por la cabeza, de no volver a tenerla más“, dijo Flores, tras revelar que su esposa tiene cáncer de mama. Un emotivo momento que será transmitido en la noche de este jueves.

Mauricio Flores: “No la voy a dejar nunca”

Más adelante, de hecho, el ex integrante del dúo “Melón y Melame” contó que hay un estudio en el que se señala que el 80% de los hombres abandona a su pareja cuando esta es diagnosticada con cáncer. “Yo estoy orgulloso de ser del 20% de hombres que no abandona a su mujer debido al cáncer. Yo a mi señora no la voy a dejar nunca, porque no quiero que se me vaya“, afirmó.

Finalmente, en este episodio del programa de Canal 13, también Paty Cofré y Mauricio Flores dieron detalles de su experiencia en el show Súper-héroes sin HD. “Trabajar con Mauricio es bien agradable, tenemos un muy buen ambiente. Es como trabajar con la familia“, dijo la humorista.