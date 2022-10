“Mitómano, infiel y estafador”: Daniela Castro se fue con todo contra su ex, primo de Martín Cárcamo

Daniela Castro no había querido hablar mucho de su vida sentimental durante los últimos meses, luego de que Max Rivera Papic, su ex, se fuera a vivir a España.

Una situación que, evidentemente, generó un distanciamiento, pero sin tener la certeza de un quiebre, debido a que, cuando se fue, ella fue a dejarlo al aeropuerto.

No obstante, luego de estas dudas, la chef decidió aclarar cuál era el verdadero estado de su corazón. Y lo hizo en sus historias de Instagram.

“Terminé hace muchos meses, antes de mi cumpleaños, fue en marzo de este año”, dijo al ser consultada por su relación con el primo de Martín Cárcamo.

Daniela Castro y su desahogo

Luego de esto, la blonda indicó que “me suele pasar que cuando quiero terminar, una vez que lo digo, me doy cuenta que en realidad mentalmente ya había terminado mucho antes”.

Y agregó que “como que el ‘duelo’ lo vivo mientras trato que funcione la cosa. Ahora estoy muy feliz y tranquila”.

La ex Masterchef eso sí, no se quedó solo en estas declaraciones. Esto porque luego, en un instagram de la fundación El poder de la Manada, que rescata animales, lanzó unos duros dardos contra quien fuese su pareja.

Esto debido a que el joven había decidido hacerse cargo de Charlie, un can al que iba a adoptar y que protagonizó una tierna fotografía en la cuenta de la institución acompañada del texto “qué corto es el amor y qué largo es el olvido”.

“¡Charlie! Yo no lo he olvidado, pero tampoco olvido que Max me tiene que pagar la mitad de la deuda. Una por ayudar sale trasquilada y lamentablemente la gente se aprovecha”, respondió entonces la rubia, ventilando así un hecho que no se conocía públicamente.

Y no solo eso, ya que luego continuó y señaló en un nuevo posteo que Max “es un mitómano, infiel y estafador”.

De esta forma, Daniela Castro se fue con todo contra el familiar del rubio natural. En la misma imagen, él publicó “larga distancia, pero el amor sigue intacto, nos vemos pronto!“, dejando claro que no entraría en la polémica.