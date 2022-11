“Llegué casi muerto al hospital”: Mark González revive grave contusión cerebral que sufrió en 2008

Durante la noche del domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de Todo por ti, en el que Cecilia Bolocco conversó con Mark González y su madre, Lorena Hoffman, sobre la carrera del exfutbolista y su presente, enfocado en el comentario deportivo y en la familia que formó hace 12 años con Maura Rivera.

El “chico Mark” habló de los hitos de su recorrido en el balompié, con énfasis en su infancia en Sudáfrica, cómo llegó a la Roja y la motivación que le entregó su abuelo. Además, recordó sus tiempos como formado en Universidad Católica.

“Fue difícil. Dejar a los amigos, los hermanos, toda la infancia para someterse a una disciplina que es 100% el fútbol, hacerlo todo solo, desde estudiar, hacer las tareas, levantarse, hacer la cama, cumplir con los entrenamientos. Lloraba y lloraba todos los días. Pero yo siempre quise ser futbolista y dije que esta era una oportunidad que se me estaba dando y la tenía que aprovechar”, contó Mark.

El cabezazo que lo dejó en la UCI

Uno de los momentos más difíciles en la carrera futbolística de Mark González fue la grave contusión cerebral que sufrió en 2008, producto de un cabezazo ocurrido durante el encuentro en el que Chile derrotó a Argentina en las clasificatorias a Sudáfrica 2010. También hubo rotura de los ligamentos de la rodilla derecha.

“Yo no recuerdo de ese partido, se me borró por completo. Para mí no lo jugué”, dijo el ex volante. “Estuve todo el rato inconsciente, mi hermano se fue conmigo en la ambulancia, en el camino tuvieron que parar porque no estaba respirando y me estaba yendo. Llegué casi muerto al hospital. Estuve dos días entubado entero en la UCI y un mes sintiendo vértigo, además de 4 meses recuperándome de la rodilla”.

Mark no fue el único que la pasó mal. “Fue terriblemente angustiante. Pasaron meses en que no podía ver un partido. Yo quería que lo llamaran a la Selección, pero no quería que jugara, quería que se quedara en la banca”, afirmó Lorena, su madre.