Helhue Sukni entregó detalles sobre difícil momento que se encuentra viviendo: “No he estado bien”

Helhue Sukni suele subir videos a sus redes sociales, por lo que algunos días de no publicar contenido preocupó a sus seguidores. De esta manera, la abogada aclaró a qué se debe su ausencia, y entregó potentes razones.

“Después de llevar una semana caótica, porque la verdad es que he estado con depresión porque ustedes tienen que no todo lo que brilla es oro. Acá la gente mal intencionada a uno le dice hue..”, comenzó indicando Helhue.

En ese mismo contexto, la profesional explicó que “la tía Helhue igual pasa por momentos de angustia, que no se lo que me pasa. No me dan ganas de hacer nada, me dedico solo a trabajar. Me quita la angustia leer mis hue.. de derecho. Pero la verdad amigos es que no he estado bien“.

“Le estoy haciendo un video porque ya no quiero ser más egoísta y no dejarlos a ustedes disfrutar de mis estupideces, si a ustedes les gusta la tía Helhue porque habla puras hue… Y no quiero dejarlos tristes, porque yo sé que le subo el ánimo a mucha gente”, reveló.

La abogada contó que ha pasado por momentos de angustia, pero que a pesar de esto, quería hacer un video para alegrar a su “fanaticada”.