“Chata de la gente estúpida”: El furioso descargo de Helhue Sukni contra sus clientes

Helhue Sukni está cansada. Y, por ello, decidió descargarse con todo a través de sus redes sociales, donde siempre stá subiendo videos.

La abogada manifestó toda su molestia, nada menos que contra quienes la contratan para resolver problemas legales y que no siguen sus indicaciones.

“Estoy pasando unos días muy malos. Tengo un dolor en el pecho. Estoy chata, de verdad que estoy cansada”, fue lo primero que indicó.

La ex Discípulo del Chef apuntó sus dardos contra la “gente tonta”, señalando que “a mí me va un 95% bien en la vida, en lo laboral. Por lo tanto, quienes me contratan tienen que hacerme caso, porque lo que yo hago es lo correcto”.

Helhue Sukni y su desahogo

Así, la figura comentó a sus seguidores que “me caigo, porque todo ser humano se cae y porque los jueces no tienen por qué hacer todo lo que yo quiero, porque resulta que de repente los magistrados no pescan tus teorías, pero eso les pasa a todos los abogados del mundo”.

“No puedo entender ni concebir gente que está presa por dos kilos, cinco kilos de éxtasis o MDMDA, que tiene antecedentes y quiere salir en libertad. Para poder sacarlos tengo que hacer magia, pero déjenme hacer magia y me llaman y huevean, Eso me tiene el pecho afligido”, añadió.

Luego, expresó que “no entiendo, por qué a una la huevean tanto, es verdad que hoy quedé con dolor de pecho. Estoy cansada. Estoy súper bajoneada, porque la gente absorbe mis energías, no me deja respirar”.

La abogada contó “esos mismos clientes que me dan para comer y me tienen como reina, me están comiendo mi vida… Estoy tan chata de que la gente sea tan estúpida, que no piensa, que creen que porque me pagan, van a salir (libres) altiro”.

De esta forma, Helhue Sukni se desahogó del mal periodo que está atravesando, dejando claro que el asedio de quienes piden sus servicios “sobrepasó los límites”.