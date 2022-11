Fue el lunes 10 de octubre, Anita Alvarado contó, entre lágrimas, que tras separarse de su último marido, este le quitó muchas cosas, entre ellas el automóvil, la dejó sin luz ni agua e incluso le quiso quitar la casa. “Ese hombre fue tan cruel. Tan absolutamente cruel (…) ¿Cómo un hombre puede…?“, dijo en Buenos noches a todos.

Un testimonio, que lejos de conmover a Sergio Rojas, solo provocó sus criticas. Y es que este último, ante el llanto de la “Geisha Chilena”, afirmó que ella tiene hijos en el extranjero que le pueden enviar dinero. Una declaración que molestó a Anita, quien a través de un live de Instagram le respondió con dureza.

“El otro día, no hace mucho, estuve en un programa y uno de los que quedó sin trabajo, me refiero a Sergio Rojas, perdón que lo pronuncie, acá en esta conversación, decía ‘bueno, pero tiene hijos en el extranjero, que la alimenten, que le manden dinero’, planteó al principio la Geisha.

“Eso habla mal de un periodista”

Y luego, la otrora figura televisiva, arremetió contra el expanelista de Me Late. “No estaba diciendo que estaba necesitada. Eso habla mal de un periodista porque estás escuchando, ¿y no entiendes? Estaba contando mi experiencia pasada, no lo que me estaba pasando actualmente”, afirmó.

“Conté lo que me había pasado y el hombre que fue tremendamente cruel. Yo soy muy llorona, porque nací así, sensible, y no hay forma de cambiarlo“, complementó después.

Finalmente, Anita Alvarado volvió a referirse a Sergio Rojas, y esta vez descartó de plano toda interpretación que este periodista le pudo haber dado a su testimonio entre lágrimas en TVN. “Este tipo va y dice ‘ya, es lo que hacen todas las dueñas de casa’. Él creía que yo estaba pidiendo limosna. No. Pero ahora sí puedo ayudar a la gente“, remató.