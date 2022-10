El lunes 10 de octubre, Anita Alvarado fue la última invitada de Buenas noches a todos. En el programa de TVN que es conducido por Eduardo Fuentes, la “Geisha chilena” habló sobre diferentes momentos complejos que le han tocado vivir en el último tiempo. Días tan duros, que incluso uno provocó sus lágrimas al recordarlo.

Y es que Anita, reveló que tras separarse de su último marido, no solo este la dejó sin su automóvil, sino que hasta ella se quedó sin el suficiente dinero para poder costear la luz y el agua. “El último (marido) me dejó sin auto. Me dejó sin luz, sin agua. Y pidiéndole agua a la municipalidad. Para la luz, tuve que ir donde los gerentes de Enel“, expuso.

A raíz de esa situación, tuvo que ver diferentes maneras de conseguirse recursos tan básicos, además de que también se vio obligada a emprender como pudo. Así, entonces surgió su emprendimiento de frutos secos. Uno que inicialmente lo comenzó ella sola al vender los productos en la calle con un carro de supermercado, para luego realizar entregas a domicilio.

Una etapa compleja de su vida, de la que tiene muy tristes recuerdos.

“Mi hija, tú sabes que yo tengo a la Xephora, que se fue a Australia… Y un pelo así y me dice a las 7 de la mañana, ‘mamita, me ayudas a lavarme el pelo’. Yo herví agua para echarle en un balde, y yo le tiraba el agua y las lágrimas encima de su pelo“, contó Anita Alvarado.

Ahora su exmarido le quiere quitar la casa

Previamente, relató que su último marido, el padre de su hijo más pequeño, busca dejarla sin su hogar tras el juicio entre ambos. “Como yo no podía tener nada a mi nombre, el sinvergüenza ahora le quiere quitar la casa a sus hijos y no me quiere devolver el dinero“, reveló la actual emprendedora, después de explicar que la vivienda la habían comprado a medias.

Más adelante, Anita Alvarado empezó a llorar y se desahogó contra este sujeto. “Ese hombre fue tan cruel. Tan absolutamente cruel (…) ¿Cómo un hombre puede…? Está bien, si la mujer te dejó, acéptalo, ten un poco de dignidad. Un poquito. Te dejaron por un montón de cosas”, fueron las palabras que le dedicó al padre de su hijo menor.

Finalmente, aseguró que a pesar de pasarla tan mal durante ese tiempo, sus hijos nunca la vieron sufrir. “Con el sufrimiento de mi corazón, decía ‘Dios mío, compénsame cada lágrima’. Cada lágrima, que mis hijos no me vean sufrir. Y no me han visto sufrir. Porque la que se ha comido todo ha sido la Angie, por ser lo mayor, que estaba ahí conmigo también sufriendo”, concluyó.