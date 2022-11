Durante la noche del martes se desarrolló un nuevo capítulo de Juego Textual, en el que la abogada Carmen Gloria Arroyo compareció ante el panel femenino del espacio de Canal 13.

Uno de los primeros temas que se abordó en la conversación fue la fallida candidatura de “la Jueza” como reina del Festival de Viña de 2011. De hecho, reveló el bullying que sufrió durante esa época y los costos familiares que implicó aquello.

“Terminé pasándolo mal y me retiré del concurso“, contó Arroyo. “Creo que fue un antes y un después en mi participación en la televisión, porque para mí era un juego, divertirme y pasarlo bien, y tarde me di cuenta de que había gente que se jugaba el año de trabajo ahí”.

Agregó que en ese entonces “había otros códigos que no estaba dispuesta a jugar. Me sentía como pollo en corral ajeno (…) Me arrepentí de haber entrado a jugar un juego donde yo no conocía las reglas”.

También explicó la reacción de sus hijos frente al bullying de las redes sociales. “Me decían descalificaciones físicas, descalificaciones de rasgos personales. Y no sólo estaba yo, mis hijos eran muy chicos y no entendían. Un día, en uno de los comentarios, dijeron ‘ese lunar cancerígeno que tiene en la boca’, y mi hijo se puso a llorar. Me decía ‘mamá, ¿tienes cáncer y no me dijiste?’. Y yo dije ‘no, no estoy dispuesta a esto’. Mis hijos se lo tomaron muy mal, sufrieron”, relató.

La abogada y el chico reality

En ese mismo Festival de Viña de 2011, Carmen Gloria Arroyo llamó la atención de las cámaras y la opinión pública con su vestido de escote pronunciado. Su apariencia no solamente fue tema de portadas de diarios, sino que también le trajo problemas en lo profesional.

“Era vergonzoso, yo la semana siguiente tenía una audiencia en la Corte de Apelaciones. Para el canal era entretenido, parte del show. Pero mis colegas me decían que me había vuelto loca, que me había pegado en la cabeza“, comentó.

La “Jueza” también fue consultada sobre su relación con Bernardo Borgeat y los prejuicios que hubo en torno al romance. Particularmente, porque en ese entonces el argentino era conocido como chico reality, pese a dedicarse al rubro empresarial de las parrilladas.

“Cuando se hace público que estoy con Bernardo, mis amigos, todos abogados, hicieron un grupo de WhatsApp y dijeron ‘almuerzo urgente'”, contó Arroyo. “Yo también me prejuicié, lo primero que dije fue ‘qué guapo que es, no tengo ninguna posibilidad’. Después dije ‘no tiene nada que ver conmigo, no vamos a tener nada en común’. Entonces lo pesqué poco y nada la primera vez que nos vimos”.