¡Espantoso! Coni Piccoli vivió terrorífico momento tras ataque de matarraya a su novio

Fue un momento de terror. Coni Piccoli vivió un terrible momento con su novio mientras viajaban por Estados Unidos.

La actriz estaba disfrutando de la playa y el mar con Nicolás, su pareja. Y, en eso, experimentaron un horrible momento.

Uno donde un animal marino mordió a su pololo en la pierna, situación que desencadenó toda una emergencia.

La joven contó de entrada que protagonizó “una de las weas más brígidas que me han pasado viajando. Estábamos en el mar y a Nico lo mordió una mantarraya”.

Coni Piccoli y su horror

Así, la ex BKN continuó con su relato. “Ustedes no están cachando cómo gritaba, no podía caminar, la cantidad de sangre era enferma. A mí, lo que más me llamó la atención fue eso, porque le salía como grifo la sangre”, dijo.

Y agregó que “puse mi mano, no funcionaba, corrí a buscar la toalla y ahí logramos parar un poco el sangrado”.

La actriz manifestó que su pololo “gritaba de dolor”, minuto donde ella también gritó por ayuda, siendo asistida por un matrimonio donde la señora era enfermera. “Después llegaron los de la marina y en verdad fue muy estresante”, añadió.

Coni Piccoli indicó que ahora “Nico está bien, con mucho dolor, pero está bien”, descansando tras el aterrador momento.