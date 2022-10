Un divertido momento se vivió en Hoy se habla, el nuevo programa de TVN, cuando entrevistaron a Diego “Mono” Sánchez. Esto a causa, de que su polola Yamila Reyna, una de las conductoras del programa, aseguró que su mamá y el guardameta de Antofagasta “siempre se llevaron súper bien. Se adoran“.

Sin embargo, el Mono, rápidamente salió a desmentir esto. De hecho, cuando apareció, Yamila reaccionó con un “¿Qué hacés ahí?“. Luego, ante la pregunta de María Elena Dressel, sobre si era verdad lo que dijo la comediante argentina, el portero negó lo dicho por su novia. “Eso es falso. Muy falso (…) Lo que pasa es que fue de odio a amor“, afirmó.

Luego, el exguardameta de Unión Española, agregó: “Al principio mi suegra no me quería mucho por el tema de ser futbolista y la mala fama que tenemos“. Declaración, ante la que rápidamente saltó su novia. “Que vos no, seguro“, se mofó Yamila de él. Y frente a ello, Diego Sánchez simplemente contestó: “No escuché bien“.

Más adelante, el Mono expuso que después la relación con su suegra mejoró. “Cuando nos conocimos en persona, ella cambió toda su perspectiva sobre mí. Pero igual le costó quererme“, comentó.

Se ganó su cariño con mango sour

Posteriormente, Diego Sánchez relató cuándo conoció a la mamá de Yamila. “Ella viajó acá a Chile para la fiesta de Navidad. Y claro, al principio igual un poco de nerviosismo. Pero no, bien. Un amor mi suegra. Conoció mi familia, que también la adora. Lo que decía Yamila, que al final terminan queriendo más a ella que a nosotros mismos“, contó.

“Y es un amor, así que yo la adoro“, complementó después el futbolista. Y enseguida, explicó cómo logró ganarse el afecto de su suegra. “Solamente le di un poco de mango sour… Se dio cuenta de que soy bueno con su hija. También en algunas videollamadas me posaba ahí medio desnudo…“, dijo entre risas.

Finalmente, Diego Sánchez habló acerca de la relación de su mamá con Yamila Reyna. “Mi mamá la adora. Se pone nerviosa con estas cosas, ella debería estar acá hablando en vez de estar acá yo. Pero es muy cabra chica mi mamá. Ama a la Yami. También la Yami se fue por el lado del mango sour…“, manifestó.

Hasta que, sacó el guardameta sacó una conclusión: “Nuestras suegras tienen un punto débil que es el mango sour. Así que por ese lado nosotros estamos muy bien“.