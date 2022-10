“Me han recibido como una reina”: Margot Kahl comenta su regreso a la televisión en “Hoy se habla”

El lunes 3 de octubre y tras 16 años, volvió Margot Kahl a la televisión. La exconductora de Buenos días a todos, en el tiempo en el que estuvo fuera de las cámaras, desarrolló su carrera como ingeniera comercial y llegó a certificarse como directora de empresas con profesores que vinieron desde Inglaterra para dictar el curso.

Sin embargo, tras casi 20 años, a Margot se le dio la oportunidad de regresar a TVN con el tipo de programa que buscaba. En Hoy se habla, la icónica presentadora televisiva de la señal habla de actualidad en compañía de Yamila Reyna, María Elena Dressel y María José Castro.

“Es un equipo colaborativo y eso se logra porque somos mujeres. Las cuatro somos absolutamente mateas. Tenemos una personalidad fuerte y opinión, y nos gusta expresarla“, dijo Margot al respecto de sus compañeras en su regreso a la televisión, en una entrevista a LUN.

Y más adelante, entregó las razones detrás vuelta a la pantalla chica. “Si no hay cambio en 20 años, fíjate qué fome. A mí lo que me importan son los contenidos y cuando un programa los tiene, me atrae. Mis parámetros son alta calidad y coherencia“, comentó al comienzo.

“Me hablaron de un proyecto para hablar de actualidad, entendiendo que no es un noticiero, sino profundizar y dar nuestras opiniones. También van a haber secciones divertidas. La idea es poder reírnos de nosotras mismas y ser más propositivas“, complementó después.

“Volver tiene una carga emocional muy linda”

Posteriormente, Margot Kahl habló sobre cómo ha sido para ella regresar a la televisión tras tantos años. “Es como andar en bicicleta, pero han pasado 20 años por mi vida en los que he aprendido un montón de cosas. Tengo miradas e intereses diferentes. Por lo tanto, hay un enriquecimiento”, señaló.

Luego, la exconductora de Buenos días a todos, agregó: “Siento que hay una bonita cerrada de círculo, porque en su momento me salí de TVN porque no me sentía cómoda con los contenidos y ahora regreso por un tema de contenidos. Volver tiene una carga emocional muy linda y me han recibido como una reina”.

Finalmente, se mostró contenta por el hecho de que el canal estatal haya optado por su experiencia. “Creo que es una tremenda señal de inclusión que TVN contrate a una mujer de 61 años y que mezcle edades. A mí me encanta trabajar con gente joven porque aportan otra mirada. La diversidad e inclusión en edad y género es lo que enriquece cualquier empresa”, cerró.