“Ahora está en el tercer cáncer”: Cecilia Bolocco habla del estado de salud de su madre desde el Congreso

El martes 25 de octubre, Cecilia Bolocco se hizo presente en el Congreso en Valparaíso. “Se iluminó de rosa porque estamos en el mes de prevención del cáncer”, dijo al respecto la exMiss Universo. Una jornada en el poder legislativo que tuvo como unas de las razones que la llevaron allá, su propia madre, Rose Marie Fonck Assle.

“Hoy (miércoles) se presentó un proyecto de ley para modificar el código sanitario y para que las mujeres no tengan que pedir una orden médico para hacerse una mamografía. Es importantísimo eliminar trabas. Mi mamá está con su tercer cáncer de mama“, contó la conductora de Todo por ti a LUN.

Posteriormente, Cecilia Bolocco se refirió a cómo se encuentra su madre. “Está bien, pero está cansada. Ojalá en su momento hubiese sido tratada con la tecnología que quiero traer a Chile, la tecnología de protones (una radioterapia). A ella la trataron con radioterapia convencional, que es en base a fotones y es muy útil“, afirmó.

“Puede también curar el cáncer, pero hay tipos de cáncer que se benefician demasiado con la tecnología de protones”, complementó después. Y al respecto, explicó: “Si irradias la mama izquierda con fotones, atraviesan tu organismo y por lo mismo no puedes irradiar con tanta intensidad porque ahí está ubicado el corazón”.

Cree que su mamá estaría mejor con otra tecnología

Luego, la conductora de Todo por ti volvió a hablar de su progenitora. “Mi madre fue irradiada (con fotones), pero de manera muy conservadora para no dañarle por supuesto su corazón. No obstante, no puedo erradicar al ciento por ciento el cáncer. A los diez años le apareció en el mismo lugar“, declaró.

Finalmente, Cecilia Bolocco aseguró que con la tecnología que busca traer, su mamá habría superado el cáncer. “Ahora está en el tercer cáncer. Si hubiese sido irradiada con protones, se pudo erradicar por completo. Hay mucho que realizar para cambiar la realidad del cáncer“, concluyó.