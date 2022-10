“No puedo estar más feliz”: Cecilia Bolocco está lista para su nuevo programa

La conocida modelo y presentadora está lista para el debut de su nuevo programa, “Todo de ti, con Cecilia Bolocco“. El ciclo debutará este domingo, después de “Tele13 central”, por las pantallas de Canal 13.

Este es un programa en el que famosos homenajearán a sus madres o a aquellas personas clave en su vida. Y para ello, la ex Miss Universo tendrá una amena e íntima conversación con sus invitados y sus progenitoras.

Sobre esto, la misma Cecilia Bolocco expresó su felicidad, en vísperas al debut del nuevo programa que promete sacudir a Canal 13.

La reacción de Cecilia Bolocco

En primer lugar, la modelo y animadora indicó: “Es volver a lo más enriquecedor del trabajo de animadora que he podido realizar a lo largo de mi carrera, que es este tipo de entrevistas. Los dos Premios Emmy que gané fueron con programas de entrevistas y uno de ellos un programa de entrevistas íntimas, o sea, yo fui a la casa de Anthony Quinn, de Paloma Picasso y estuve mucho tiempo con Gloria Estefan, entonces esto implica retomar esa faceta”.

De esa manera, rememoró los alabados espacios que hizo en los años noventa para la cadena Telemundo, en Estados Unidos, “La buena vida” y “Ocurrió así”.

A lo anterior, agrega que “ese tipo de programas me apasionaba tanto que terminé hasta siendo la productora ejecutiva y escribía los guiones. Entonces, desde ahí, me empapaba de la historia de mis invitados. Y sin duda que este proyecto me remite a esa época y a mi lado de entrevistadora y conversadora innata, lo cual me tiene feliz”.

¿Qué buscan con este programa?

Cecilia declara también que “buscamos tener esa cercanía con las personas y volver a tener encuentros profundos. En ‘Todo por ti’ queremos dejar una nota de amor y sensibilidad y, definitivamente, es una invitación a esa intimidad al interior de la familia”.

Dentro de ese contexto, señala que “a la Madre Teresa le preguntaron una vez cómo encontrar la paz y ella dijo ‘anda a tu hogar y ama a tu familia’. Si cada uno amara a los suyos y si cada uno fuera a su casa a amar de verdad, todo sería mejor. La familia es la médula de la sociedad y cuando la familia se quebraja, toda una sociedad lo hace, y nosotros debemos mantenernos unidos y volver a ese nido que es la familia. Todo eso es lo que rescata este programa”.

Sobre el nuevo programa, Cecilia Bolocco pone énfasis en que “buscamos no olvidarnos de dar siempre las gracias por todo lo que tenemos. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar en aquello que nos falta y nos olvidamos de bendecir aquello que tenemos? Que muchas veces es todo lo que necesitamos para ser felices en la vida, y no lo reconocemos hasta que estamos en un momento crítico”.

“Por eso, qué lindo es poder entregar esa certeza de que siempre hay algo por lo que debemos sentirnos infinitamente agradecidos. Por otro lado, también la invitación es a recordarnos la importancia de decir ‘te quiero’ y ‘te amo’, no esperar a que la persona vaya a partir o esté en un problema grave para acercarse y decir lo que uno siente”, suma.

Es así como en cada edición de “Todo por ti”, Cecilia Bolocco se impregnará de las vivencias, agradecimientos y bellos lazos de famosos. Destacarán Mayte Rodríguez, Catalina Guerra, Benjamín Vicuña, Claudio Arredondo, Mark González, José Miguel Viñuela y Martín Cárcamo, entre otros, con sus madres.

El nuevo equipo de Cecilia Bolocco

“Me he sentido muy a gusto, muy contenta, muy feliz. El equipo es extraordinario y tenemos un fiato increíble, como si hubiéramos trabajado siempre juntos”, confiesa acerca del trabajo que ha hecho en estos últimos meses con la productora La Industria, liderada por Eduardo Cabezas, de cara a dar vida a este espacio que, además, marca su retorno a las pantallas de Canal 13.

“Canal 13 siempre ha sido mi segunda casa y representa un lugar de encuentro para mí y con gente muy querida, así que no puedo estar más feliz de que mi regreso a la televisión sea en este lugar y con este tipo de programa, que es lo que hoy quiero transmitir y compartir con el público”, sintetiza sobre el retorno con este ciclo de entrevistas a la estación en la que ha realizado sus espacios de TV más exitosos en Chile.