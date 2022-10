“Fui la única que no se metió”: Blanca Lewin desclasificó extraño secuestro mientras grababa Iorana

Fue una situación de lo más inusual. Blanca Lewin reveló la extraña experiencia que vivió en Isla de Pascua mientras grababa la recordada teleserie Iorana.

La actriz personificaba a Tiare Tepano, una joven pascuense con poderes sobrenaturales. Una ficción que hizo que todo el elenco de TVN se trasladara hasta Rapa Nui.

Y ahí, la intérprete vivió un complejo hecho. Uno donde fue nada menos que secuestrada por un lugareño, historia que le contó a Julio César Rodríguez.

Esto cuando fue invitada a ser parte de Síganme los Buenos, espacio donde confesó lo que había sentido al ser protagonista de tan llamativa anécdota.

Blanca Lewin y el rapto pascuense

Así, la actriz le contó al periodista cómo se había dado esta situación. “Yo era una niña muy joven e ingenua en ese momento… creo que fui la única que no se metió con un pascuense”, dijo.

Y agregó que “yo estaba en la casa de una de estas viejas… tenía como 523 hijos. Ella me dijo: ‘¡Oye ya! El no sé cuanto te va a llevar a hacer un no sé qué ¡Ya! ¡Súbete a la moto”.

Entonces, relató que “nos demoramos como 20 minutos. Había como una choza y al lado estaba el mar. No hablaba nada. Sacó un pescado con un arpón, lo echó en una olla, le picó unos cebollines que encontró por ahí, lo cocinó y lo comimos y después me subió arriba de la moto”.

Finalmente, Blanca Lewin manifestó entre risas que “la conversación no era su fuerte parece. Yo le preguntaba qué pescado era… me respondía si y no… Después me subió arriba de la moto y me fue a dejar”.