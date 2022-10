Blanca Lewin se sinceró sobre quiebre matrimonial con Daniel Matamala: "Es demasiado reciente..."

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia en la que Blanca Lewin, Liliana García, Antonio Campos y el alcalde Gonzalo Durán compitieron por convertirse en el mejor afitrión o anfitriona.

En este contexto, Lewin se sinceró sobre el momento que está viviendo tras su quiebre con el periodista Daniel Matamala, luego de dos años de matrimonio y un hijo de por medio.

El tema de conversación surgió después de que la actriz adelantara algunos de sus próximos proyectos laborales. “Te veo súper bien”, indicó su colega Liliana García.

“No, si no es que te veo tan bien…”, replicó Blanca.

Luego, la también locutora radial habló sobre su separación, pero sin hacer mención directa a los detalles.

“A mi me parece que hablar de algo así, de una separación, cuando ha pasado tan poco tiempo…”, comenzó diciendo.

Asimismo, aprovechó de agregar que “o sea yo creo que es demasiado reciente para mirar con la distancia necesaria y para hablar eso. Porque si lo hiciera me pondría a llorar y no quiero llorar”.

En tanto, la actriz explicó que ha recibido la ayuda de sus seres cercanos para enfrentar erl término de su relación amorosa con el comunicador y padre de su hijo.

“Antes me comía los momentos de tristeza o de depresión bien sola, ahora último he aprendido también a pedir ayuda y a darme cuenta que estoy rodeada de gente que me quiere mucho...”, reveló.

“Y no tener vergüenza de pedir ayuda, de pedir que te acompañen. Entonces, he estado muy bien acompañada… Entonces, hay que hacer red, porque no estamos solos en el mundo”, sentenció Blanca Lewin.