Mia Khalifa actualmente se dedica al modelaje y a ser comentarista en programas deportivos. Sin embargo, antes se hizo mundialmente conocida como una de las actrices de contenidos pornográficos más exitosas. “Supongo que fue mi fase rebelde. No fue realmente para mí. Maduré un poco“, dijo a The Washington Post al retirarse del cine erótico.

Aun así, la celebridad libanesa nacionalizada estadounidense no ha abandonado por completo el rubro que la hizo popular. Y prueba de ello son varias de las fotografías y videos que sube a su cuenta en Instagram. Además de que tiene un Onlyfans, donde continuamente sube contenidos y cuenta con una gran cantidad de seguidores.

No obstante, ya no sube videos y fotografías de ella sin ropa. Incluso en Onlyfans, donde cobra 12 dólares mensuales (12 mil pesos chilenos hoy), solo comparte contenidos de ella, que a pesar de ser bien sensuales, en todos aparece vestida. “Los llamaría ‘desnudos sugeridos’“, comentó Mia en una conversación con la comediante Ziwe en su programa.

El modus operandi de Mia Khalifa

Fue en esa ocasión, que Mia Khalifa afirmó que es “la persona más pesada”, con quienes buscan verla desnuda. Y es que, a ellos los engaña para sacarles dinero. Una estafa que la ex actriz pornográfica fundamenta en el hecho de que ellos no respetan las reglas que se impuso en su cuenta en Onlyfans. A quienes les llega a estafar con 15 dólares.

“Si alguien me contacta de mala manera, o si me dice ‘mándame contenido XXX’, ahí saco un cuaderno y escribo ‘XXX’ (le manda la fotografía) y les cobro 15 dólares para que la desbloqueen (…) Me divierto mucho con las personas que no respetan mis límites, porque los estafo“, remató Mia Khalifa.