Mia Khalifa en Lollapalooza 2022: captan a la actriz dándolo todo con Martín Garrix y Foo Fighters

Mia Khalifa llegó a Chile con Jhay Cortés, quien tuvo un exitoso paso por el escenario VTR de Lollapalooza 2022.

La actriz, esperada por muchos, se dejó ver muy poco por el Parque Bicentenario de Cerrillos, hasta donde habría acompañado a su novio cantante.

Sin embargo, hubo suertudos que sí la encontraron. Y que la paparazzearon disfrutando de más de un show en el lugar.

Así, el usuario de Twitter Don Valerio indicó que vio a la también modelo nada menos que gozando de Martín Garrix.

Lo mejor de lollapalooza, estuve a dos metros de Mia Khalifa, y

1. Es perfecta

2. Dp llegó a la misma parte Martin Garrix, y es lo más cerca que he estado de gente mundialmente famosa. pic.twitter.com/Cw96jgyILq — Don Valerio (@flacaampuero) March 19, 2022

El DJ prendió la noche del escenario Banco de Chile y ahí habría estado Mia, bailando al ritmo de su música.

Mia Khalifa, del tecno al rock

Sin embargo, también hubo otros que la retrataron luego viendo al plato fuerte de la jornada uno del festival.

Khalifa se habría ubicado cerca de la mesa de sonido para poder ver desde una buena ubicación a Foo Fighters.

Por alguna razón estaba Mia Khalifa vacilando de pana a los Foo Fighters al lado de la mesa de sonido pic.twitter.com/UTjLv5on74 — chªn (@Pechan___) March 19, 2022

Ahí, la morena se habría sumado al delirio cantando hits como Best of You, que terminaron en llamas la gran jornada donde ella y Jhay Cortés también brillaron en Santiago.