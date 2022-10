Polimá Westcoast está en su mejor momento musical. El cantante chileno no solo es el autor de un hit como Ultra Solo y de otros temas también exitosos como Cua4tro, Baby Otaku y Sextime. Sino que además recientemente fue el telonero de Daddy Yankee en Chile y también fue confirmado como artista para el Festival de Viña 2023.

La vida no ha parado de sonreírle al joven reggaetonero, que tendrá el hito más importante de su carrera en febrero, cuando se presente en la Quinta Vergara. Un evento en el que también oficiará como jurado. Sin olvidar, que previamente, Polimá había grabado una canción con J Balvin, el hit Kawaii.

No obstante, a pesar de todos estos logros, y ser también el chileno con más oyentes mensuales en Spotify, con 16 millones, aun así es blanco de criticas. Principalmente, por el Auto-Tune en su voz al momento de grabar un tema. Cuestionamientos a los que este joven cantante de ascendencia angoleña se refirió a través de sus stories.

La respuesta de Polimá a sus críticos

Así, mientras lucía su pijama de Naruto y daba a conocer que se encontraba congestionado, Polimá dio a conocer que en la noche de este viernes 21 de octubre lanzará su nueva canción. Una en la que no habrá Auto-Tune.

“Mundo, esto es una historia… Miren, con pijama. Tengo un poco la nariz tapada, pero todo bien. Esta historia es muy importante. Mi próximo lanzamiento, la siguiente canción, es sin Auto-Tune. ¡Sin Auto-Tune! Para que dejen de llorar“, dijo al principio.

Y finalmente, Polimá reiteró que no modificará artificialmente su voz. “Mi próximo lanzamiento, que sale esta noche, es sin Auto-Tune. ¡Sin Auto-Tune! Sin Auto-Tune. ¿Qué creen que llegué hasta aquí, qué, con suerte? (…) No, ya me puse agresivo. ¡¿Qué, qué, qué?! No entienden de ninguna manera. ¿Creen que este diamante que ustedes ven aquí es, qué, de suerte? No“, cerró.