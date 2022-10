Kenita Larraín confundió a su marido con Rafa Cavada cuando lo conoció: “No soy piti”

En la noche del martes, Kenita Larraín estuvo en Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, habló sobre su acercamiento a la numerología, el hijo que perdió y también acerca de cómo conocido a su marido. Un empresario argentino al que confundió en primera instancia con Rafa Cavada.

“A mi marido, a Sergio, lo conocí el día de su cumpleaños. El año 2013. Entonces, justo andaba buscando (para celebrar su fiesta), porque los dos somos libra, yo estuve hace dos días de cumpleaños (…) Entonces, un día, unos amigos me dicen: ‘Oye, vamos a ver un lugar’, y fuimos ver un par de lugares para celebrar mi cumpleaños‘”, comenzó a relatar Maria Eugenia.

Y así dio con el empresario argentino Sergio Ader. “Fui a un restauran, al que no pensaba ir. Y de repente, pasé a una mesa que estaba celebrando el cumpleaños y yo pasé al baño. Y cuando salgo del baño, estaba en el pasillo, que era bien angosto, con una postura típico argentino winner. Y me dice: ‘Salúdame, que estoy de cumpleaños’“, recordó.

“Y yo dije, ‘oh este que es patudo’. Pero es un patudo simpático (…) Una persona, si quizás te aborda así, te caería mal. Pero, él era muy simpático“, complementó después.

Cuando lo confundió con Rafael Cavada

Más adelante, rememoró que al principio lo confundió con un conocido periodista de Chilevisión. Y es que, cuando lo vio por primera vez a su actual marido, creyó que se trataba de Rafa Cavada.

“Y me estaba mirando… Y yo lo miré de lejos, porque justo al Rafa Cavada, ahora que estamos con el tema de la Teletón, lo había conocido. Nos tocó en la Teletón, en la cena que hacen, de lanzamiento. Y de repente lo miro, ‘¿oh, el Rafa?’ Lo miro así de lejos, no soy piti, pero estaba bastante lejos“, comentó.

Finalmente, se dio cuenta de que era otro sujeto, y el que al postre se terminaría por convertir en su marido dos años después. “Dije: ‘Es, no es…’, me quedé con la duda. Y efectivamente cuando lo vi de cerca, no era“, cerró.