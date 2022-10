Daniel Fuenzalida revela detalles inéditos del polémico accidente que protagonizó junto a Marcelo Ríos

Este martes se transmitió el cuarto episodio de Juego Textual, en el que el invitado fue Daniel Fuenzalida. En conversación con Sergio Lagos y el panel de mujeres, el presentador televisivo habló del fin abrupto fin de Me Late, sobre cómo superó su drogadicción y también un suceso por el que terminó distanciado con el Chino Ríos.

El exconductor de Me Late contó esta anécdota, luego de que afirmara que no iba a recibir ninguna llamada de Marcelo Ríos. Y es que, a contrario de lo que se ha pensado, nunca ha sido amigo del extenista. Sino que, lo contrario. Daniel está dolido por lo mal que el Chino se ha comportado con él y no le interesa encontrárselo.

Aunque el exanimador de Extra Jóvenes aún mantiene su admiración deportiva por el extenista nacional, a raíz de una situación que transcurrió en el 2003, se mantienen distanciados. Todo producto de una fiesta en el año 2003, cuando se encontraba con Marcelo Ríos y Jorge Massú, hermano de Nicolás.

El accidente vehicular

Después de divertirse, los tres condujeron un automóvil para regresarse a sus hogares, sin embargo, chocaron. Y de ese accidente vehicular, a quien culparon fue a Daniel Fuenzalida, a pesar de que este último no iba manejando el vehículo, según lo que le contó un testigo.

“Estaba con mucho alcohol, no me acuerdo lo que pasó. Me acuerdo que chocamos, nos arrancamos, nos persiguieron. No recuerdo si iba manejando, pero me sacaron del auto del volante y me llevaron en la patrulla, y se me culpa de manejar en estado de ebriedad“, relató el presentador televisivo.

Tuvieron que pasar unas semanas, para que cuando iba a firmar en el tribunal por el delito, un colectivero lo abordara. Y él le reveló lo que realmente ocurrió esa noche.

“Me dijo ‘Yo vi su choque. Usted no iba manejando, se lo cagaron’. Yo ya estaba asumido en el problema. No sé qué habrá pasado en verdad, pero Marcelo esa noche viajaba a Ecuador a jugar Copa Davis, entonces a lo mejor había un compromiso mayor y por eso me quisieron culpar a mí, eso ya es teoría de la conspiración”, cerró.