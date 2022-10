“Hubo una mano negra”: Daniel Fuenzalida contó al fin qué pasó con Me Late y apuntó a ejecutivos

Daniel Fuenzalida fue el gran invitado de Juego Textual, espacio donde por primera vez se refirió al término de Me Late.

El animador fue interrogado por las ocho panelistas lideradas por Sergio Lagos, quienes de entrada le preguntaron por la cancelación del programa.

De hecho, la pregunta fue al hueso, diciéndole que si el fin se debía a los reclamos por los malos reporteos de su equipo o a una mano negra que habría actuado en su contra.

Los primeros en responder fueron los miembros del público, que votaron por la opción de la intervención malvada de alguien. Una opción que el Ex Huevo también eligió.

Daniel Fuenzalida y su desahogo

Así, el comunicador explicó la razón de haberse inclinado por esta situación. “Yo creo que, como se dieron las condiciones de salida, sin lugar a duda hubo una mano negra”, lanzó.

Luego, agregó que pensaba esto porque “no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma que salió”.

Posteriormente, se refirió a las especulaciones respecto a una posible intervención de Iván Núñez. “Esa mano negra no tiene que ver con Iván Núñez, lo que yo creo. Jamás se me nombró a Iván Núñez”, aclaró.

Y añadió que “yo sí o sí creo que hay una mano negra, alguien que puede estar al interior del canal, alguien que a lo mejor no le gustaba nuestro proyecto, no le gustaban los panelistas, no le gustaba yo. Pero en vez de hacer las cosas de forma transparente y dar la cara, cuando hay mano negra es porque las cosas se hacen por debajo. Y creo que sí acá hay cosas que se hicieron por debajo”.

La humillación de los ejecutivos

Entonces, la figura de Radioactiva relató partes de la reunión con los ejecutivos, que habría durado apenas veinte minutos.

Y señaló que hubo una parte muy triste, cuando le informaron que el espacio se acababa sí o sí ese mismo viernes, sin posibilidad de despedirse en pantalla.

“Me dijeron que, como nosotros trabajamos con farándula, era mejor hacer un corte inmediato… yo estaba shockeado”, mencionó.

Finalmente, Daniel Fuenzalida reveló que incluso les pidió a los mandamases si podía salir el lunes al aire. “Me sentí bien humillado, porque estaba pidiendo por favor, rogando aparecer en pantalla”, comentó, indicando que, después de varias horas, le dijeron que sí, pero lo pensó bien y declinó aquella opción.