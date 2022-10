¡Lo hizo público! L-Gante confirma romance con Wanda Nara

El rumor se hizo realidad. Durante la noche del sábado, en el famoso programa argentino de Mirtha Legrand, el cantante L-Gante confirmó que está en una relación con Wanda Nara.

El artista está en la palestra por estos días por conflictos con su exnovia y madre de su hija, Tamara Baéz, y por su parte, Wanda Nara también ha venido dando que hablar por su escandaloso quiebre con el futbolista Mauro Icardi.

Hace días que circulaba el rumor sobre un posible amorío entre los tortolos, esto luego de participar juntos en una campaña de ropa deportiva de la marca de Wanda.

La confirmación de L-Gante

Todo partió cuando en la mesa que compartía el artista junto a la conductora y otros invitados abordaron el rumor de forma indirecta. “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda. En tu producción me dijeron eso y no creo que me mientan”, comenzó la periodista Marina Calabró.

“¿Estás con Wanda o no?”, le preguntaron ya directamente, a lo que el artista un poco nervioso confesó: “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos. Es linda mujer“, comentó por fin.

Más tarde, le preguntaron si ya le había dedicado una canción a Nara a lo que el cumbiero admitió: “Puede que me haya inspirado un par de frases por ahí. No puedo decir nada, porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido”.

Finalmente, Mirtha Legrand fue más allá y le consultó si estaba enamorado de Wanda y L-Gante lo negó, pero argumentó que “la estoy conociendo. Enamorarse para mí no es algo así nomás. Me enamoré de una sola mujer en la vida y fue la única novia que tuve”, comentó recordando su relación con Baéz.