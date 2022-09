“Tóxica” y “zorro”: Mauro Icardi filtra chats de Wanda Nara con duros ataques tras su separación

Ella confirmó que se separó. Y él ahora la está exponiendo por redes sociales. Wanda Nara y Mauro Icardi siguen con un culebrón de nunca acabar.

Es que la pareja ha llenado de capítulos a la prensa rosa. Peleas, infidelidades, la China Suárez y vueltas como si nada han sido parte de los sabrosos ingredientes de una teleserie que ahora está entregando un nuevo episodio.

Uno donde ahora los tórtolos se están dando con todo luego de que la empresaria revelara que su matrimonio se había acabado.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí… No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, dijo en una de sus historias de Instagram.

Mauro Icardi contra Wanda Nara

No obstante, tras estas palabras, el diario El Clarín publicó que la rubia no estaría nada de mal con el quiebre y que estaría pasando las penas con Martín Payero, futbolista argentino de 24 años que jugó en Boca Juniors, y con el que fue vista en “un boliche”.

Una situación que no le habría gustado nada a su ex, quien no encontró nada mejor que filtrar varios chats con ella.

“Te la das de soltera, o dices serlo, pero sos re tóxica (sic)”, le dice en una de las capturas, cuando ella le pregunta insistentemente dónde está.

“No tengo por qué darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora, me quieres manejar la vida de separado también?”, se lee en otro, donde ella le contesta “sos mentiroso, de casado y de soltero” y lo termina tratando de “zorro”.

Una filtración que dejó la grande, y donde Icardi parece estar vengándose con todo de Wanda Nara tras su ruptura. ¿Cómo seguirá la telenovela?