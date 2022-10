Una faceta que tal vez varios no conocían de José Antonio Neme, es que es bien lúdico y activo en sus redes sociales. No solo sube fotos de su trabajo, amistades y de sus tan amados perritos, sino que también le gusta participar en divertidas dinámicas que tienden a llevarse a cabo en redes sociales como Instagram. El conductor de Mucho Gusto es un as de los virales.

Y prueba de esto último, es que en la última dinámica que participó en Instagram, el periodista de Mega ha sumado, hasta el momento en que se redactó esta nota, más de 91 mil reproducciones en la red social. Una cifra que, a pesar de no ser impresionante para alguien que tiene más de 566 mil seguidores, no deja de ser una gran cantidad de visualizaciones.

El viral de Neme

El video en cuestión, es uno en el que aparece José Antonio Neme acostado en su casa. Desde esa posición hace que habla mientras en vez de su voz se escucha un audio de Carlos Gallardo. Así, da un llamativo consejo sobre qué hacer ante las personas tóxicas.

“Cuando gente tóxica aparezca en tu vida, recuerda lo que dicen los maestros de yoga y transforma la energía a través de los mandalas y mándalas a la conch…“, dice el audio que Neme hizo suyo al imitarlo. Un registro sin duda hilarante, en el que seguramente el animador de Mega no paró de reírse al momento de grabarlo.

Previamente, lo último que se había sabido del comunicador de Mucho Gusto es que participó en Tenemos que hablar de sexo. En el programa de YouTube de Tonka Tomicic, José Antonio Neme reveló una decepcionante experiencia sexual, en la que tomó un maní para referirse a cierta parte de la anatomía de con quien pasaba esa noche.