José Antonio Neme fue uno de los últimos invitados en Tenemos que hablar de sexo. En el nuevo programa de Tonka Tomicic, el conductor de Mucho Gusto afirmó que “he tenido encuentros casuales muy satisfactorios”, para luego narrar una anécdota de una noche que parecía ser una gran cita, pero que al final fue decepcionante.

“Una vez iba caminando yo, en una calle. Entonces, llego a una parada de semáforo. Y había un señor muy simpático del otro lado de la calle. Nos quedamos mirando con esa mirada penetrante (…) Era muy atractivo“, relató al principio el periodista de Mega.

“Yo siempre tengo dudas respecto de yo ser objeto de deseo. Bueno, le tiene que pasar a mucha gente. (…) Y bueno, sigo caminando sin mirar para atrás y me meto a una tienda, porque era una calle comercial, tipo 7 u 8 de la noche. Y de repente miro y estaba afuera de la tienda”, complementó después.

Surgió “un problema”

Más adelante, contó lo que luego vino con ese hombre que lo sedujo. “Salí, estaba sentado en una banca afuera de la tienda. Y me acerco no más, ya estaba servida la mesa (…) Cuento corto, terminamos comiendo en esa misma calle en un restauran. Y yo le digo, como estaba de viaje, ‘vamos a mi hotel’, obviamente”, comentó.

Luego, el conductor del matinal de Mega, añadió: “Entonces lo invité a mi hotel. Y todo bien, muy atractivo. Alto, pelado, con una barba gruesa, muy muy bonito, muy tosco de rasgos, muy bonito. Y estamos ahí… Es que había un problema”. Sin decir algo ni dar más detalles, Neme levantó un maní, para hacer así referencia a los genitales del sujeto.

Tras ello, Tonka le preguntó si quizás no le había dado suficiente tiempo. “No, sí le di tiempo“, respondió. Y prosiguió con su historia: “Fui al baño porque como que esa situación me… Se me pasaron todas las ganas. Yo pensé que no era importante, pero ahí entendí que quizás sí. A lo mejor yo me hice una expectativa, no sé“, comentó.

Cómo salió del incómodo momento

Posteriormente, reveló lo que hizo para salir de esa incómoda situación. “Y voy al baño, y me pongo la mano a la cara y me digo: ‘¿Qué hago?’. Ya no tenía ganas (…) Dije ‘ya bueno’. Salí y dije: ‘¿Sabes qué? Como que con la comida me duele un poco la guata, ¿por qué no dormimos mejor?’. Bueno, me dijo: ‘Ya’, buena onda. Dormimos. Al otro día le invité el desayuno“, contó.

Finalmente, afirmó que nunca más habló con él. “Yo estaba en un proyecto. Entonces tenía unas reuniones en la mañana. Y le dije: ‘Bueno, cuando tenga mi tiempo libre hablemos’. Y después nunca más le contesté el teléfono. ¿Para qué le iba a contestar el teléfono? (…) Había una situación ahí de presupuesto, de dimensiones…“, cerró.