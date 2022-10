Daniela Castro y su desahogo tras hablar contra su expareja: “Ahora yo decido, que lo sepan”

Hace poco tiempo, Daniela Castro rompió el silencio sobre su vida sentimental. Nunca había sido de hablar mucho sobre su faceta más personal, pero eso cambió. Y es que la participante de El discípulo del chef, arremetió con fuerza contra su expareja, Max Rivera Papic. A él lo trató de “mitómano, infiel y estafador”.

Tras ello, se tomó un breve periodo en el que no se refirió más al tema, hasta que, este sábado 8 de octubre, decidió desahogarse sobre lo ocurrido. “Han sido meses de encontrarme a mí misma. Entenderme y pensar en mí, primero. Había tomado la decisión de no contar por ahora ni hacer público algo que no solo me ha afectado a mí, si no a varias personas“, escribió en Instagram.

Luego, la influencer, añadió: “La gente especula, comenta y habla de algo que no saben y que no vivieron. Ese es el lado negativo. El lado positivo e inesperado de esta decisión que yo no tomé, es que me han escrito muchas personas felicitándome y/o agradeciéndome por lo que salió, ya que lamentablemente vivieron lo mismo”.

Más adelante, profundizo sobre las personas le han escrito para apoyarla tras que se viralizaran sus dichos contra su expareja. “Esos mensajes inesperados les juro me emocionan infinito. Me entregan apoyo al 100%, que está para lo que necesite, les parece que digan que estoy loca o que soy despechada. Y están dispuestas/os a todo por apañarme”, contó.

“¡Lo haré una y mil veces!”

Posteriormente, en una segunda lámina que subió a su Instagram, hizo otra reflexión. “Ahora, si sus relaciones han sido perfectas, me alegro. Yo también he tenido relaciones maravillosas. Pero en un punto de mi vida he decidido mal, he repetido cosas, no miré bien. Y yo soy la responsable porque fueron mis decisiones“, comentó.

El texto continúa con una visión optimista sobre lo que ha vivido. “Todas estas experiencias me han hecho crecer infinito… Si puedo ayudar a otros/as, si puedo hablar por los que no pudieron, ¡lo haré una y mil veces! Así que hablen de mí cómo lo están haciendo, ya lo pasé bastante mal cómo para que me afecte lo que opinen”, afirmó.

Finalmente, hizo una última conclusión sobre todo lo ocurrido. “Lamentablemente, no soy la primera (y aún más lamentable) ni la última persona que pase por experiencias así. Pero saben qué, tengo amigos/as increíbles. Tengo una familia apañadora y tengo trabajo en lo que me gusta. Me imagino que con todo eso algo estaré haciendo bien“, cerró.