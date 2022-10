Desde que Karen Doggenweiler llegó a Mucho Gusto, el nombre de su marido, el político Marco Enríquez-Ominami, se ha mencionado en más de una ocasión. Tras su arribo al matinal de Mega, tanto ella como su compañero conducción del programa, José Antonio Neme, han hecho alusión al excandidato presidencial del Partido Progresista.

En esta ocasión, todo surgió a raíz de una confesión de Neme. Y es que el periodista se encontraba en una conversación distendida con Karen y el meteorólogo Jaime Leyton, cuando, de repente, se le vino a la mente un secreto que hasta la fecha tenía bien guardado. Así, sorprendió a su compañera de conducción con una confesión sobre su marido.

“Te fijas que en ese canal se hacían bromas políticas, yo voté a Marco el 2009 y después nunca más. Te lo digo honestamente“, le reveló a Karen Doggenweiler, luego de que hablaran sobre TVN, la antigua casa televisiva ambos periodistas. Sin embargo, Neme tampoco esperaba la respuesta que le iba a brindar la otrora rostro del canal estatal.

“Te equivocaste“, contestó Karen en tono de broma, sobre la vez que Neme votó por Marco Enríquez-Ominami cuando se lanzó como candidato presidencial por primera vez (después fue presidenciable en tres oportunidades más). Tras ello, el periodista de Mega igualmente contó que en la siguiente elección votó por la expresidenta Michelle Bachelet.

La otra vez que se dirigieron a ME-O en MG

Previamente, en la emisión anteriormente del matinal de Mega, y a raíz de la infidelidad de Cristián de la Fuente en México, Karen aprovechó la ocasión para dirigirse a su marido. “Marco, no lo hagas porque jamás te perdonaré“, le advirtió a ME-O, al respecto del beso con otra mujer del actor en tierras mexicanas.

Y para finalizar, enseguida hizo una reflexión. “Yo creo que no me han sido infiel. Yo creo que no, nunca. Creo… Uno no puede decir eso con seguridad. Ahora es lo que yo creo. Yo creo que cuando se habla de infidelidad es que ya también la cosa está mala“, concluyó.