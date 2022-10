“¿Qué es la fidelidad?”: La reflexión de Neme por el beso de Cristián de la Fuente a una mujer en México

Hace más de una semana se filtró el polémico video de Cristián de la Fuente, en el que besa a una mujer en un restaurante en México. Tras este suceso, el actor ofreció disculpas públicas, además de que se ha hecho ver lo distanciado que se encuentra de su familia por ello. Incluso, su hija no lo dejó asistir a su cumpleaños.

Una situación ante la que José Antonio Neme quiso realizar una reflexión en Mucho Gusto. El conductor del matinal de Mega hizo un análisis sobre lo ocurrido con Cristián de la Fuente en tierras mexicanas, a propósito de lo que para él significa la fidelidad y, por lo tanto, ser infiel.

La reflexión de Neme y la reacción de Karen

“Mira lo que te voy a decir: yo creo que hay una sobrevaloración de la fidelidad en estos momentos. ¿Pero qué es la fidelidad? ¿Tú realmente crees que, por ejemplo, el caso de Cristián de la Fuente, que perdón que lo ponga, es infidelidad?“, comentó el periodista en Mucho Gusto.

Y luego, Neme agregó: “Uno está en un país, otro en otro, un besito… Eso no implica que estés hipotecando el sentimiento po, mujer“.

Tras ello, la respuesta de Karen Doggenweiler llegó inmediatamente. “No me cabe ninguna duda que no está enamorado de la persona con quien se da un beso. Pero sí yo creo que en el caso de las personas públicas es un doble dolor porque es escarnio público, es exhibición, es dolor para los hijos“, planteó la nueva animadora del matinal.

Ante lo dicho por Karen, Neme añadió otra arista a su reflexión. “Hay un tema de prudencia“, formuló.

La advertencia de Karen a ME-O

Sin embargo, los comentarios acerca del beso de Cristián de la Fuente no terminaron ahí. Y es que Karen Doggenweiler aprovechó el debate para realizarle una advertencia a Marco Enríquez-Ominami al respecto. La otrora rostro de TVN se dirigió hacia su marido ante las cámaras de su nuevo hogar televisivo.

“Marco, no lo hagas porque jamás te perdonaré“, afirmó Karen ante la posibilidad de que su esposo le sea infiel. “Yo creo que no me han sido infiel. Yo creo que no, nunca. Creo… Uno no puede decir eso con seguridad. Ahora es lo que yo creo. Yo creo que cuando se habla de infidelidad es que ya también la cosa está mala“, complementó y remató después.