Fernando Larraín sufrió grave accidente en su moto: “Me cuesta hablar”

Fernando Larraín sufrió un grave accidente en moto la tarde del jueves, mientras manejaba por la comuna de Las Condes.

El actor iba en el vehículo cuando, en la intersección de Rosario Norte con Cerro el Plomo, fue alcanzado por un auto.

Esto generó que de inmediato fuese trasladado de urgencia a un centro asistencial, a bordo de una ambulancia.

Una situación que él mismo relató a través de su cuenta de Instagram, donde se le vio en la camilla junto a los paramédicos.

Fernando Larraín y su impresión

Así, mientras era llevado a un hospital, el protagonista de Casado con Hijos publicó varias historias en su perfil.

“Estamos acá, me parece que es primera vez en mi vida que me pasaron a llevar en la moto. No sé en qué estoy en estos momentos”, dijo.

Y añadió que “me cuesta hablar, pero es lo que me está pasando”, mientras la ambulancia se movía de un lado a otro y él preguntaba por la revisión técnica de esta, sacando risas a los funcionarios de la salud.

Fernando Larraín sufrió accidente de tránsito en Las Condes y se grabó mientras era trasladado en ambulancia pic.twitter.com/pz6zKW8xOx — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) October 7, 2022

De esta forma, Fernando Larraín dio cuenta de su accidente, donde, al menos inicialmente, se vio que estaba en buenas condiciones pese a la mala experiencia.