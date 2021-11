Fernando Larraín desató risas con sus imitaciones en “The Covers 2”

Fernando Larraín fue uno de los participantes que se presentó en la segunda versión del programa The Covers, tributo a las estrellas.

El actor de 59 años debutó con una imitación a Barry Gibb, uno de los tres icónicos Bee Gees, mostrando una acertada caracterización física que incluyó vestuario y maquillaje.

De esta forma, el intérprete ingresó al escenario del programa con una llamativa caracterización del “último de los Bee Gees“, la que generó distintas reacciones en redes sociales.

Tras presentar How deep is your love, su compañera televisiva, Javiera Contador, lo aplaudió de pie desde el jurado. “¡El mejor!”, exclamó la actriz, quien habría convencido a Fernando Larraín de presentarse en The Covers 2.

“Feliz… esto es culpa de la Javiera. Ella me dijo ‘tienes que ir, tienes que ir’ y me convenció”, dijo el actor apenas terminó la presentación de su primer personaje del programa.

“Me encanta el look… encuentro que está súper. No parece Fernando Larraín. Creo que hubo algunas desafinaciones… El inglés igual tuvo chamullos…“, opinó la actriz entre risas.

“Se valora el esfuerzo, se valora el acercamiento”, opinó por su parte Beto Cuevas. “Hay que ajustar el falsete... Sos un tipo con mucha luz”, expresó Óscar Mediavilla quien admitió tener una admiración por la actuación de Larraín a pesar de su presentación en el programa.

En tanto, este no fue el único personaje que imitó Larraín. El actor también se atrevió con una caracterización de Freddie Mercury, en la que también sobresalió por el equipo de maquillaje y no por su voz.

Finalmente, el actor fue eliminado de la competencia de canto e imitación.