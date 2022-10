“A veces te depositan 15 lucas y se ríen”: Pamela Díaz confirmó que su ex se fue preso por no pago de pensión

Pamela Díaz ha estado, por estos días, en la palestra debido a que se supo que uno de sus ex debió pasar una noche en la cárcel por el no pago de su pensión de alimentos.

Resulta que Fernando Téllez, padre de su última retoña, es quien no ha cancelado una gran deuda con La Fiera.

Una situación que fue revelada por Sergio Rojas, quien señaló en su programa Qué te lo Digo que “yo no sé si él aún se encuentra privado de libertad, porque según la última información, él habría pasado la noche porque adeuda la pensión alimenticia”.

Y reveló que “no ha podido ver a su hija desde que se separaron, porque él se había tenido que someter a un examen médico que no habría cumplido. Por lo tanto, no podría ver a su hija si no cumple con esta medida”.

Pamela Díaz y la pensión de su ex

Así, la información fue corroborada por la misma morena, quien estuvo en un live con Nacho Gutiérrez para el medio El Centro.

Y ahí, la figura contó que efectivamente era “Fernando Téllez, porque Manolito paga su pensión… Pero paga ahora, en 14 años, nada”.

Luego, agregó que “la pensión alimenticia del finao que se fue preso, dos años que no me paga. Yo digo que es un cansancio, porque no puedo estar todos los meses viendo mi libreta si me depositó o no”.

Finalmente, Pamela Díaz indicó que “a veces te depositan 15 lucas y se ríen de uno”, dejando claro que era una lucha eterna la situación.