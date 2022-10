Expareja de Pamela Díaz estuvo durante toda la noche en la cárcel: le debe la pensión de alimentos

Durante las últimas semanas, en varias ocasiones Pamela Díaz se ha quejado por la pensión de alimentos que le deben los padres de sus hijos. Constantemente ha manifestado que ella se ha hecho cargo sola de todos los gastos y cuidados. Y cansada de no recibir ningún tipo de ayuda, decidió interponer una demanda contra estos papás.

Así, la Fiera, llevó ante la justicia al exfutbolista Manuel Neira y el empresario Fernando Téllez. Un hecho que habría desembocado en una desafortunada noche para este último, luego de que tuviera que pasar la noche en prisión debido a la deuda que mantiene con la presentadora televisiva.

Fue Sergio Rojas, quien en la última edición de Me Late, dio a conocer esta situación. El periodista experto en farándula, contó como el padre de la menor de las hijas de Pamela Díaz tuvo que ser detenido y recluido durante toda una noche, producto de la gran deuda que tiene con respecto a la pensión alimenticia.

“No ha podido ver a su hija desde que se separaron”

“Al contactar a esta mujer (Pamela Díaz), me comunican que nunca, nunca, le ha pagado pensión. Solamente le pudo retener en una oportunidad el 10% (…) Yo no sé si él aún se encuentra privado de libertad, porque según la última información, él habría pasado la noche porque adeuda la pensión alimenticia“, contó Sergio Rojas.

Más adelante, el periodista reveló que Téllez no ha visto a la hija más chica de Pamela Díaz desde que los dos terminaron. “No ha podido ver a su hija desde que se separaron, porque él se había tenido que someter a un examen médico que no habría cumplido. Por lo tanto, no podría ver a su hija si no cumple con esta medida”, explicó.

Al respecto, la Fiera señaló sobre Fernando Téllez que “no paga nada, no está de ninguna manera, ni afectivamente, nada. Me pasa lo mismo que al 85% de las mujeres en Chile, hay muchas mujeres que están en la misma“.